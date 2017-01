I mille usi del tè, il tè non solo in tazza

Esistono molte varietà di tè, una per ogni occasione. Come pochi sanno, il tè non è solo una bevanda del pomeriggio, ma un ingrediente assai versatile in cucina: può essere utilizzato in dolci, biscotti, pietanze e long drink. Un affascinante viaggio alla scoperta del mondo del tè insieme alla food blogger Beatrice Rossi di beatitudiniculinarie.it, con degustazione di vari tipi di tè e tisane e piccolo buffet. Prossimamente, per lo stesso ciclo: - MUSICA E AMORE (7 febbraio) - VIAGGIO SENSORIALE TRA LE ERBE TOSCANE (14 marzo) - FIRENZE COM'ERA: TRA ANEDDOTI E ANTICHI SAPORI (11 aprile) Ingresso 7 euro Richiesta la prenotazione per telefono al 3917010724 o via mail a info@isoladellecolombe.it Tessera soci Associazione Noi / Circolino di Sant'Angelo a Legnaia obbligatoria (7 euro, validità 12 mesi). La tessera dà diritto alla partecipazione a tutte le inziative, attività, convenzioni del Circolo Sant'Angelo a Legnaia e di tutto il circuito nazionale Noi