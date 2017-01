"I marziani al mare" al Teatro delle Spiagge

Dal 5 all'8 e dal 12 al 15 gennaio I MARZIANI AL MARE Dieci anni dopo di Alberto Severi con Beatrice Visibelli e Marco Natalucci regia Nicola Zavagli una coproduzione Compagnia Teatri d'Imbarco e Pupi e Fresedde A distanza di un decennio dal debutto de "I Marziani" nato in coproduzione col Festival di Radicondoli da un'idea di Nico Garrone, Alberto Severi (autore), Nicola Zavagli (regista), Beatrice Visibelli (Mara) e Marco Natalucci (Alvaro), vanno a vedere cosa ne è stato, negli anni 70, della sgomentevole coppia di coniugi fiorentini. E trovano, anche stavolta, risate e lacrime, tenerezza e crudeltà. Oggi, come allora, la regia amplifica il lato grottesco e tragicomico della storia. Le smanie della villeggiatura di una coppia di lungo corso, Mara e Alvaro, alle prese con una vacanza da sogno. Siamo nell'estate del '73 e tutto il nuovo viene da quella Londra dove vive la figlia. Irrompono Pink Floyd e David Bowie. C'è voglia di vivere un'ultima stagione di felicità, nell'iperrealismo di un paesaggio di sabbia. In scena due magnifici interpreti, Beatrice Visibelli e Marco Natalucci, pronti a disegnare due personaggi sempre in bilico tra maschera comica e verità umana, risate e tenerezza.