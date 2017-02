I Del Sangre tornano in concerto a Firenze con il loro rock genuino. Luca Mirti voce e chiatarra e Marco Schuster Lastrucci, fondatori della storica band, saranno accompagnati da Massimo Conti alla batteria (Batterista de La Casa nel vento) e Giuseppe Scarpato alla chiatarra solista (Chitarrista di Edoardo Bennato). Reduci dal loro ultimo lavoro "Il ritorno dell'Indiano" ed il nuovissimo video del secondo singolo "Successe domani", non mancheranno di stupire il pubblico presente, proponendo perle del loro trascorso musicale, brani che hanno il vanto di non invecchiare mai e di risultare all'ascoltatore, sempre attuali e mai scontati. I Del Sangre, come li definisce la critica, vanno avanti con coerenza e non piegano la testa, in un mondo musicale alquanto in crisi. Venerdì 10 Febbraio 2017 alla Nof Gallery San Frediano Firenze. Per chi ama il rock d'autore.