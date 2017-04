Il primo concerto di "House concert", il progetto che porta la musica in "casa"

Il fenomeno degli "house concert" non è certo nuovo sulla scena Toscana, ma costituisce sempre una formula molto interessante per godere di buona musica dal vivo in un contesto familiare e conviviale, certamente diverso dal solito. Gli house concert sono la versione moderna della musica da camera, applicata però a generi musicali più attuali. Non si tratta di musica di sottofondo ma di serate in cui l'ascolto è l'obiettivo principale, pur non mancando occasioni di dialogo e confronto, anche e soprattutto in contatto diretto con gli stessi musicisti. In quest'ottica è nata recentemente l'Associazione Culturale "Senza Palco", proprio con l'obiettivo di promuovere musica live di qualità in ambienti domestici, e ci fa quindi piacere segnalarne l'evento inaugurale. Il primo concerto "Senza Palco" si terrà a Ginestra Fiorentina (FI) e vedrà protagonista l'Andrea Bonioli 4tet, quotato quartetto jazz guidato dal batterista romano da anni al fianco di Ennio Moricone e svariati altri musicisti di fama internazionale.

Dopo il disco d'esordio "Today. The Commercial Album" con Fabrizio Bosso ospite, Andrea Bonioli 4tet torna con il secondo lavoro "Pop", altro titolo attualissimo con il quale l'autore cerca di spazzar via ogni tentativo di etichettare la musica, persino il Jazz… Nell'ambito della serata sarà offerto un light dessert, prosecco e caffè.

L'evento è riservato ai soci dell'Associazione. Il costo dell'iscrizione annuale è di 3,00 euro, mentre il contributo per partecipare all'evento è di 15,00 euro. I posti sono limitati, occorre quindi prenotarsi per tempo. Per informazioni e prenotazioni QUI.

