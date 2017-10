Halloween al Tenax

Apertura straordinaria per la notte di Halloween che vede protagonista tre pezzi grossi: San Proper, Peggy Gou ed Alex Neri.

San Proper è uno dei nomi più rispettati della scena underground di Amsterdam ma non è il tipo di dj che si nasconde nell'ombra, bensì un carismatico performer che, senza nessun compromesso, si pone sempre al centro della sua arte. I suoi set sono incredibili e appassionati, con sapori musicali che partono da architetture house e disco e vertono verso ritmi techno, l'afrobeat e l'acid. A dividere la serata con lui, la giovane Peggy Gou, nata e cresciuta in Sud Corea ma residente a Berlino dopo diversi anni di studio a Londra. Il 2016 è stato un anno ricco per lei, che ha visto uscire il suo primo album per la Rekids di Radio Slave, ed altre tre produzioni tra cui quella per Ninja Tune, nonché il debutto al Berghain e varie esibizioni con artisti del calibro di The Black Madonna, Dj Koze, Moodymann.

Non poteva mancare un pezzo grosso di casa Tenax, Alex Neri, che non ha certo bisogno di troppe presentazioni; membro dei Planet Funk e fondatore dell'etichetta Tenax Recordings, che nonostante gli impegni mantiene comunque un legame strettissimo con il mondo dei club, dove riesce ad esprimere al meglio il suo amore per la musica.

