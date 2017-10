Halloween School Party all'Enjoy Club

In occasione del prefestivo di Halloween Join't ritorna in collaborazione con Ciclone Eventi per uno School Party d'eccezione. Nuova location in pieno Centro Storico, due piste da ballo, i migliori dj emergenti dei principali licei fiorentini e molto altro ancora!



Sarà adibito uno speciale spazio tavoli per chi volesse festeggiare con gli amici con più confort e riservatezza.



INGRESSO IN PREVENDITA a 10€ (drink incluso)

In caso di Sold Out non sarà garantito l'ingresso sulla porta.

E' gradita la maschera per rendere la festa a tema ancora più magica.



Per maggiori informazioni contattate un Promoter o rivolgetevi ai vostri rappresentanti d'istituto!



Vi aspettiamo più carichi che mai!