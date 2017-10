Halloween all'Hard Rock Cafe

Il lato oscuro del rock all'Hard Rock di Firenze il 31 ottobre per Halloween. Una serata a tema, Special menu, live music con le Rocket Queens - European All Female Tribute to Guns N' Roses ed ancora "horror makeup" gratuito a partire dalle ore 18:00 a cura di Kiehl's.

In più dal 26 al 31 ottobre da provare "l'hamburger Voodoo di Halloween" e il pauroso cocktail "Evil Eye". L'hamburger è composto da un succulento burger di manzo arricchito con spalla di maiale sfilacciata tremendamente gustosa, guarnito con del formaggio fuso e una fetta di zucca grigliata con spezie voodoo cajun. Il tutto servito in un panino tostato al carbone vegetale.

Per informazioni e prenotazioni: 055/277841 oppure florence.salesmgr@hardrock.com