Half Marathon a Firenze per dire "Stop al bullismo"

Domenica 9 aprile torna la 34esima Half Marathon Firenze Vivicittà. Quest'anno il messaggio della gara ha una forte valenza sociale: si corre per dire "Stop al bullismo".

L'Half Marathon Firenze Vivicittà è organizzata dalla UISP di Firenze, in collaborazione con l'Assessorato allo Sport del comune di Firenze ed è stata presentata in Palazzo Vecchio da Andrea Vannucci, assessore allo sport del Comune di Firenze, dalla presidente della Commissione cultura e sport Maria Federica Giuliani, dal presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani e da Marco Ceccantini, presidente UISP Firenze.

L'Half Marathon Firenze Vivicittà è una classica della corsa su strada che vede ogni anno professionisti e appassionati correre la distanza dei 21,097 km tra le vie e le piazze di Firenze, con partenza da Lungarno della Zecca (ore 9.30) e arrivo in piazza Santa Croce. Gli atleti corrono attorno al Duomo e al Battistero e attraversano Ponte Vecchio vivendo emozioni uniche. Cinque le opzioni tra cui scegliere: mezza maratona, mezzaperuno dove si corre in coppia la distanza di 21,097, non competitiva di 8 km, walking di 5 km con Milena Megli, Tommasino Run.

Da ricordare che sabato 8 aprile, alla vigilia della gara, torna l'appuntamento con "A spasso con Dante", passeggiata nei luoghi cari al sommo poeta guidata dal presidente del consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani.

Quest'anno il tema della Half Marathon è "Stop al bullismo". La maglietta con la vignetta disegnata da Sergio Staino affronta un tema scottante. Il disegno di Staino rappresenta una giovane runner che prende a calci un prepotente.

LA MEZZA MARATONA

L'Half Marathon Firenze Vivicittà prende il via alle 9.30 di domenica 9 aprile con partenza da Lungarno della Zecca-altezza Biblioteca Nazionale (training 8.45 in piazza Santa Croce con Fulvio Massini) e arrivo in piazza Santa Croce-Vivicittà Village. Gli atleti indosseranno la maglia tecnica del pacco gara (blue navy con scritte bianche) che, grazie al tessuto ultra light realizzato con microfibre sottili, compatte ed elastiche, garantisce performance di alto livello combinando la leggerezza ad una vestibilità perfetta per il massimo comfort. La maglietta è fornita da Diadora. Prosegue il sodalizio fra Half Marathon Firenze Vivicittà e la società di abbigliamento italiana che produce calzature, t-shirt, zaini, borse e altri articoli sportivi. Diadora è per il quinto anno consecutivo il main sponsor della manifestazione targata Uisp.

LA MEZZAPERUNO

Torna la "mezzaperuno". La partenza è fissata per le ore 9.30 da Lungarno della Zecca. Coppie di concorrenti percorreranno mezza distanza per ciascuno. L'idea nasce per promuovere la pratica sportiva ed in particolare il podismo, invogliando a una più ampia partecipazione le coppie. I concorrenti avranno lo stesso numero di pettorale, salvo per le lettere A e B a indicare chi corre la prima e chi la seconda frazione di gara, e potranno scambiarsi il chip solo nell'area allestita in via dei Benci all'altezza del semaforo-incrocio con Lungarno della Zecca.

8 KM, WALKING E TOMMASO RUN

Anche i partecipanti alla corsa non competitiva di 8 km si ritroveranno alle ore 9.30 al via (dopo il training con Fulvio Massini in piazza Santa Croce alle ore 8.45), pronti a partire subito dopo gli atleti della mezza maratona. Accanto alla corsa non competitiva di 8 km, la walking di 5 km guidata dalla campionessa mondiale di marcia Milena Megli e la Tommasino Run, corsa di 1,5 km riservata ai bambini in collaborazione con la Fondazione Tommasino Bacciotti con partenza da piazza Santa Croce alle 9.45. Per la non competitiva la quota d'iscrizione è di 5 euro ed è prevista la presentazione del certificato medico per attività non agonistica. Per il walking non è richiesto nessun certificato. Le iscrizioni potranno essere effettuate nelle stesse modalità della corsa agonistica e sul luogo dell'evento sabato 8 aprile dalle ore 10 alle 20 e domenica 9 aprile fino alle ore 9. I partecipanti alla non competitiva e al percorso di walking di 5 km riceveranno una maglia in cotone bianca con scritte viola e la vignetta di Staino. L'iscrizione alla Tommasino Run è gratuita e si potrà effettuare domenica 9 aprile dalle 7 alle 9.

VILLAGE

Com'è tradizione nel fine settimana della gara sarà allestito il Vivicittà Village in piazza Santa Croce. Sabato 8 e domenica 9 aprile migliaia di persone potranno assistere agli eventi e alle iniziative organizzate da Uisp. Il village sarà il punto di riferimento e il ritrovo per gli atleti dove potranno ritirare il pacco gara e il pettorale ed effettuare le iscrizioni per i partecipanti alla non competitiva di 8 km, al walking di 5 km e alla Tommasino Run. Per il ritiro pacco gara: sabato 8 aprile dalle 10 alle 20 e domenica 9 aprile dalle 7 alle 9.

PERCORSO MEZZA MARATONA 21 KM PARTENZA ore 9.30

LUNGARNO DELLA ZECCA (altezza Biblioteca Nazionale) LARGO P.GIRALDI - PONTE SAN NICCOLÒ - LUNGARNO CELLINI - LUNGARNO SERRISTORI - PONTE ALLE GRAZIE - VIA DEI BENCI - VIA DEI NERI - VIA DELLA NINNA - PIAZZALE DEGLI UFFIZI - PIAZZA SIGNORIA - VIA CALZAIUOLI - PIAZZA SAN GIOVANNI - PIAZZA DUOMO (GIRO DEL DUOMO E BATTISTERO) - VIA ROMA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - VIA DEGLI STROZZI - VIA DELLA VIGNA NUOVA - PIAZZA GOLDONI - BORGO OGNISSANTI - VIA IL PRATO - VIA MAGENTA - VIA MONTEBELLO - VIA CURTATONE - LUNGARNO VESPUCCI - PIAZZA GOLDONI - PONTE ALLA CARRAIA - LUNGARNO SODERINI - LUNGARNO SANTA ROSA - VIA DELLA FONDERIA - VIA CAVALLOTTI - VIA PISANA - BORGO SAN FREDIANO - VIA DEI SERRAGLI - PIAZZA DELLA CALZA (GIRO INTORNO AL PARCHEGGIO) - VIA ROMANA - PIAZZA SAN FELICE PIAZZA DEI PITTI - VIA DE' GUICCIARDINI - PONTE VECCHIO - LUNGARNO ARCHIBUSIERI - PIAZZA GIUDICI - LUNGARNO DIAZ - LUNGARNO DELLE GRAZIE - PIAZZA CAVALLEGGERI - CORSO DEI TINTORI

(arrivo per i non competitivi in Piazza Santa Croce passando da Via Magliabechi)

Inizio secondo giro mezza maratona ​

CORSO DEI TINTORI - VIA DEI NERI - VIA DELLA NINNA - PIAZZALE DEGLI UFFIZI - PIAZZA SIGNORIA - VIA CALZAIUOLI - PIAZZA SAN GIOVANNI - PIAZZA DUOMO (GIRO DEL DUOMO E BATTISTERO) - VIA ROMA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - VIA DEGLI STROZZI - VIA DELLA VIGNA NUOVA - PIAZZA GOLDONI - BORGO OGNISSANTI - VIA IL PRATO - VIA MAGENTA - VIA MONTEBELLO - VIA CURTATONE - LUNGARNO VESPUCCI - PIAZZA GOLDONI - PONTE ALLA CARRAIA - LUNGARNO SODERINI - LUNGARNO SANTA ROSA - VIA DELLA FONDERIA - VIA CAVALLOTTI - VIA PISANA - BORGO SAN FREDIANO - VIA DEI SERRAGLI - PIAZZA DELLA CALZA (GIRO INTORNO AL PARCHEGGIO) - VIA ROMANA - PIAZZA SAN FELICE - PIAZZA DEI PITTI - VIA DE' GUICCIARDINI - PONTE VECCHIO - LUNGARNO ARCHIBUSIERI - PIAZZA GIUDICI - LUNGARNO DIAZ - LUNGARNO DELLE GRAZIE - PIAZZA CAVALLEGGERI - CORSO DEI TINTORI - VIA MAGLIABECHI. ARRIVO - PIAZZA SANTA CROCE. PERCORSO NON COMPETITIVA 8 KM PARTENZA ore 9.30 - LUNGARNO DELLA ZECCA (altezza Biblioteca Nazionale) LARGO P.GIRALDI - PONTE SAN NICCOLÒ - LUNGARNO CELLINI - LUNGARNO SERRISTORI - PONTE ALLE GRAZIE - VIA DEI BENCI - VIA DEI NERI - VIA DELLA NINNA - PIAZZALE DEGLI UFFIZI - PIAZZA SIGNORIA - VIA CALZAIUOLI - PIAZZA SAN GIOVANNI - PIAZZA DUOMO (GIRO DEL DUOMO E BATTISTERO) - VIA ROMA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - VIA DEGLI STROZZI - VIA DELLA VIGNA NUOVA - PIAZZA GOLDONI - BORGO OGNISSANTI - VIA IL PRATO - VIA MAGENTA - VIA MONTEBELLO - VIA CURTATONE - LUNGARNO VESPUCCI - PIAZZA GOLDONI - LUNGARNO CORSINI - LUNGARNO DEGLI ACCIAIUOLI - LUNGARNO ARCHIBUSIERI - PIAZZA DEI GIUDICI - LUNGARNO DIAZ - LUNGARNO DELLE GRAZIE - PIAZZA CAVALLEGGERI - CORSO DEI TINTORI - VIA MAGLIABECHI.

ARRIVO – PIAZZA SANTA CROCE.

