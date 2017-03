"Gusto visivo" di Rakele Tondini

L'Associazione KEEP ART presenta per il progetto Gusto Visivo a KONNUBIO, Rakele Tondini. Un viaggio tra stoffe e sapori, una mostra che propone la duplice produzione di questa artista eclettica. In anteprima a Konnubio sono esposte una serie di opere realizzate su seta, Rakele le ha dipinte come tele, le ha plasmate in luminose ondulazioni, come paesaggi fantastici che ospitano piccole dame, indigeni e personaggi sinuosi, che si nascondono tra riflessi cangianti. Il suo percorso artistico continua tra le sale e ci porta ad altri vivaci opere, delicate e spiritose, caratteristiche di Rakele, che si identificano come una rivisitazione contemporanea dell'antica rappresentazione della natura morta, decontestualizzata in divertenti persortaggi animati in quadri dalle tinte pastello. In mostra tutto i giorni dal 5 aprile al 5 giugno 2017 Ristorante KONNUBIO - Via dei Conti 8r - FIRENZE Tel. 055 238 1189 www.keepart.info