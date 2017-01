"GustoVisivo": mostra di Elio De Luca

KEEP ART Firenze​ presenta per il progetto GustoVisivo, la nuova mostra di Elio De Luca presso il ristorante Konnubio, in Via dei Conti 8r, nel cuore di Firenze. Le accoglienti sale, caratterizzate dai piatti raffinati di Beatrice Segoni, ospitano dal 10 gennaio al 31 marzo, una selezione di opere del maestro Elio De Luca, tra le quali tele, sculture e pergamene in carta di gelso, realizzate con diverse tecniche espressive. Le tonalità tenui e calde del colore ad olio, le figure femminili dai profondi occhi, grandi, ieratici, rivelano la riflessione sull'esistenza dell'individuo, la padronanza della tecnica e la signorile espressività caratteristiche delle opere di De Luca. La sua notorietà è legata in particolare, all'uso della peculiare tecnica del cemento dipinto ad olio, dei pastelli ad olio su carta gialla e gli oli su tavola. Elio De Luca vanta nel suo percorso diverse esposizioni significative, anche a livello internazionale, dove le sue opere fanno parte di prestigiose collezioni pubbliche e private.