Gelato Festival 2018: i gusti in gara al Piazzale

Il Gelato Festival 2018 si prepara per il tour europeo che dal 20 aprile al 7 luglio lo porterà in giro per le maggiori città italiane ed estere, per poi tornare a Firenze a metà settembre con la “All Star”, la sfida tra le stelle del gelato artigianale, i vincitori di tutte le precedenti edizioni della kermesse.

A Firenze il gelato andrà in scena dal 20 al 22 aprile e i gusti spazieranno dalla crema di Prato al “Ginger Power” fino al whisky 6 pere o gusti d’ispirazione mediterranea, una squadra di artigiani gelatieri - inclusa miss Toscana in carica, Lavinia Mannucci - è pronta ad accogliere famiglie e curiosi e conquistarne il palato fra interpretazioni di grandi classici e proposte creative tutte da provare.

La lista delle gelaterie

Baldi di Agliana (PT), Il Palazzino di Bibbona (LI), Baroncini 1946 di Firenze, L'Isola del Gusto di Volterra (PI), La Mandorla di Querciagrossa (SI), Gelateria Caminia di Firenze, Dolceria Créme di Siena, DonaMalina di Firenze, La Cremeria di Pietrasanta (LU), Verbella di Santa Croce sull'Arno (FI), Gelateria Leonardo di Arezzo, Cassia Vetus di Terranuova Bracciolini (AR), SofficieMania di Canicattini Bagni (SR).

I gusti in gara

Crema di Prato

Gelatiere Alessio Baldi

Crema di Prato: Crema all'uovo con Vermouth bianco di Prato, fico secco di Carmignano (Presidio Slow Food) e tavoletta di cioccolato con anice e gruè di cacao.

Gelato shop Baldi

Via Carlo Levi, 19, 51031 Ferruccia PT, Italia

Fior di Bacco

Gelatiere Carla Maria Moretti

Fior di Bacco: Gelato al latte con variegatura scura che sembra cioccolato ma che invece è un denso e profumato sciroppo di mosto d'uva caramellato con frutta fresca di stagione e frutta secca

Gelato shop Il Palazzino

Fraz. Bibbona, 27 Bibbona, Livorno, Italia

Menta selvatica

Gelatiere Ersilia Caboni

Menta selvatica: Gelato alla menta selvatica dal colore bianco con tanti piccoli pezzettini di foglie di menta sminuzzate. Il gusto vellutato del nostro fior di latte, rigorosamente artigianale, abbinato alla fragranza della menta selvatica, da vita ad un gelato dal sapore unico.

Gelato shop L'Isola del Gusto

Via Antonio Gramsci, 3, 56048 Volterra PI, Italia

#Chocopassion

Gelatiere Michele Marchese

#Chocopassion: Chocopassion unisce due ingredienti provenienti da due diversi continenti: il cioccolato, un grande classico della gelateria, in questo caso un fondente monorigine Sao Thome, abbinato ad un succo fresco e frizzante di maracuja.

Gelato shop La Mandorla - Gelateria Pasticceria Artigianale

Via del Chianti Classico, 37, 53035 Quercegrossa SI, Italia

Caminia alla Mannucci

Gelatiere Lavinia Mannucci

Caminia alla Mannucci: Gusto che prende origine da una ricetta di una torta di riso del 1470 chiamata «Torta dedliaddobbi» ripresa poi da Artusi nel 1891. Divenuta col tempo simbolo della tradizione bolognese e quindi anche della nostra famiglia. Nella trasformzionein gelato l’abbiamo rivisitata partendo dell’originale base ma mantenendo un gusto ricco di riso, mandorle e cedro candito.

Gelato shop Gelateria Caminia

Viale Donato Giannotti, 29, 50126 Firenze FI, Italia

Ginger Power

Gelatiere Valentina Sorrentino

Ginger Power: La morbidezza di un pregiato vino di lusso, Vernouth antica ricetta, abbraccia le piccanti note dello zenzero, accompagnati ed esaltati da una variegatura di arance nere.

Gelato shop Dolceria Crème

Via Fiorentina, 151, 53100 Siena SI, Italia

Mediterraneo

Gelatiere Gaia Mecocci

Mediterraneo: Nocciola, pistacchio e mandorla amara, uniti insieme per dar vita ad un cremosissimo sorbetto dove sapori e profumi della frutta secca fanno da assoluti padroni. Un gusto per i palati più curiosi ed esigenti.

Gelato shop DonaMalina

Via Antonio Pacinotti, 14, 50131 Firenze FI, Italia

Bamero

Gelatiere Daniele Giannecchini

Bamero: Goloso gelato alla banana senza derivati del latte, caratterizzato dal profumo del lime ed il retrogusto lievemente piccantino dello zenzero.

Gelato shop La Cremeria

Piazza della Stazione, 19, 55045 Pietrasanta LU, Italia

Verbella

Gelatiere Pasqualina Capuzzo

Verbella: Gelato al whisky variegato con salsa di pere fatta da me e stracciatella di cioccolato fondente.

Gelato shop Verbella

Viale della Libertà, 12, 56029 Santa Croce sull'Arno PI, Italia

Crema di arachidi Dulce de leche e caramello

Gelatiere Fabrizio Botarelli

Crema di arachidi Dulce de leche e caramello: Gelato con arachidi tostati a legna della "Val di Cornia" az. Agricola Razzolini, leggermente salato abbinato al "dulce de leche" argentino e caramello.

Gelato shop Gelateria Leonardo

Via Vittorio Veneto, 129/H, 52100 Arezzo AR, Italia

Nocciola 70.18

Gelatiere Claudio Cavaliere

Nocciola 70.18: Due epoche, due personaggi, 2 evoluzioni: la nocciola, un bambino, 1 gelatierie. Il bambino amante della nocciola diventa gelatiere, la nocciola si evolve per gli intolleranti al latte. Stessa cremosità, stesso gusto, anzi..”

Cassia Vetus

Via Manzoni 9, 52028 Terranuova Bracciolini AR, Italia

Bronte in Pepe

Gelatiere Salvino Pappalardo

Bronte in Pepe: Pesto di pistacchio di Bronte con infuso al pepe nero Whole che sprigiona il classico profumo ma anche sentori floreali, il tutto arricchito con sale rosa dell'Himalaya

SofficeMania Gelateria

Via dei Mille, 96010 Canicattini Bagni SR, Italia

Per fiorentini, toscani e turisti la manifestazione, organizzata in collaborazione con i partner strategici Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group, è un’occasione unica per scoprire i segreti del mondo del gelato fra assaggi, iniziative a tema e laboratori didattici allestiti in una delle piazze più suggestive e fotografate al mondo all’interno dei tre grandi food truck da 13 metri, incluso il “Buontalenti” che rappresenta il più grande laboratorio mobile di produzione di gelato al mondo.

All Star Firenze

Dopo la prima tappa fiorentina il festival si sposterà al McArthurGlen outlet di Berlino (1-2 giugno), continua a Varsavia (9-10 giugno), a Covent Garden a Londra (23-24 giugno) e termina al McArthurGlen outlet di Parndorf (Vienna) il 6 e 7 luglio. Il programma continentale culminerà con la All Star a Firenze (14-16 settembre), la gara dei campioni, che riunisce e mette a confronto su un unico palco tutti i vincitori del Gelato Festival dal 2010 ad oggi, prima di varcare l’Atlantico per l’edizione americana, in 8 tappe tra la West Coast e – per la prima volta – la East Coast. Intesa Sanpaolo è il Top Sponsor di Gelato Festival 2018 in Italia.

La kermesse è realizzata con la partecipazione di alcune delle più importanti aziende della filiera del gelato come Ifi (azienda leader nel campo di arredi, vetrine e banchi frigo), Cartoprint (azienda leader nel settore del packaging alimentare, gruppo Seda) e Mec3 (azienda leader nel settore degli ingredienti per la gelateria artigianale) che sarà presente con Cookies The Original®, il gusto al biscottino unione della Pasta Biscottino e del variegato Cookies con pezzi di frollino croccante, che accoglierà il pubblico in una postazione con la mascotte Cookies. Sul fronte media, invece, insieme a Punto IT, TuttoGelato, FirenzeSpettacolo, Toscana Tascabile, Italia7, Rtv38, Radio Bruno, TuscanyPeople e il Reporter.