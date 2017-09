"Guardami, ti sento 2017": corsa bendati alle Cascine

Evento podistico-benefico per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle difficoltà dei non vedenti nella pratica sportiva. La corsa si svolgerà su un percorso di 5 km. interno al Parco delle Cascine, con un atleta bendato e l'altro che farà da guida. A metà del percorso i ruoli si invertiranno per provare entrambe le sensazioni ed esperienze. La corsa si svolgerà quindi a coppie e le iscrizioni saranno aperte sia il giorno stesso (16 settembre) a partire dalle ore 13:00, sia on-line sul sito www.socialrun.it. La partenza è prevista per le ore 15:00 circa presso il piazzale antistante Le Pavoniere. Si tratta di una corsa non competitiva e tutti i premi saranno estratti a sorte tra gli iscritti. E' previsto un ristoro finale per tutti i partecipanti. L'evento ha il patrocinio del Comune di Firenze.

