Florence Bike Festival, torna la Granfondo Firenze De Rosa

Domenica 23 aprile l’appuntamento più atteso del Florence Bike Festival: la Granfondo Firenze De Rosa. I partecipanti si cimenteranno sul percorso originario della gara.

Partenza da piazza della Signoria, passaggio lungo il Corridoio Vasariano verso i lungarni, via Piagentina e Lungo l’Affrico fino ad arrivare alla salita per San Domenico e superare Fiesole per immettersi nel Mugello. Si continua per Vetta le Croci, Polcanto, Borgo San Lorenzo, dove si dividono le strade tra medio (95 km con 1600 metri di dislivello) e lungo percorso (130 km con 2700 metri di dislivello).

Confermati i tratti più impegnativi: il Poggio degli Uccellini, il Passo del Giogo, la Futa e il traguardo sul "muro" di via Salviati reso noto dai Mondiali di Ciclismo del 2013. I premiparleranno toscano, tra il vino Dievole, la finocchiona del Consorzio di Tutela della Finocchiona IGP, l’olio extravergine d’oliva rigorosamente made in Tuscany del Consorzio Toscano IGP, il farro della Fattoria Biologica Pieve a Salti e molto altro ancora. Sempre alle Cascine troveranno spazio docce, parcheggio custodito per zaino e bici, nonché il palco per le premiazioni e il Pasta Party, momento conviviale quest’anno ancor più significativo. La cucina sarà infatti sostituita da un camion della Protezione Civile di Treviso, recentemente intervenuto sul campo in occasione del terremoto del Centro Italia.

Iscriviti QUI