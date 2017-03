Ballo di Primavera al teatro Puccini

Dopo il grande successo della scorse edizioni, torna l'appuntamento con il Il Ballo di Primavera. Potrete sfoggiare l'eleganza più sfrenata in una serata a tema Gran Galà.

L'evento, organizzato in occasione della Tuscany Food Awards e in contemporanea a Taste (il salone dedicato all'eccellenza del gusto, dell'italian lifestyle e del design della tavola) si svolgerà all'interno dello storico Teatro Puccini!

Programma

19.00-23.00 Galà di premiazione per i Tuscany food awards 2017 (solo su prenotazione)

23.30-01.00 The Twisters live

01.00-04.00 AFTER SHOW

dj Set con Dynamics e One More Line & Visual show

Come partecipare

Data la disponibilità limitata l'ingresso dopo cena sarà garantito esclusivamente chi avranno mandato un'email all' indirizzo grangalailparty@gmail.com e che ritireranno l'invito in prevendita.

Costo ingresso tramite prenotazione mail: 10,00 euro (ingresso garantito)

Costo ingresso senza prenotazione (non garantito): 15,00 euro

Possibilità di prenotazione tavoli Info: 3334552050

Dress code elegante come da tradizione.

Cena su prenotazione 60 euro info: 3356490093

Link evento cena: http://bit.ly/2lbHm7O

Il/la più elegante riceverà un premio gentilmente offerto da Tuscany Food Awards.