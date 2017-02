Globe at night a Bagno a Ripoli

Laboratorio scientifico, osservazione di Orione e partecipazione al progetto internazionale sull'inquinamento luminoso Per bambine e bambini dai 6 anni e per tutti i curiosi del cielo! Con Alessandra Zanazzi, astrofisica Ass.Googol e Bianca Papafava, danzatrice, attrice Con l'aiuto del laser e delle carte celesti osserveremo il cielo e soprattutto il suo protagonista, Orione, che brilla, fra miti e leggende, durante tutto l'inverno. Durante il laboratorio costruiremo uno strumento per registrare la magnitudine apparente delle stelle e così parteciperemo ad un progetto internazionale di Citizen Science, collaborando a costruire una mappa mondiale dell'inquinamento luminoso - la luce prodotta dall'uomo che "cancella" un po' di cielo stellato.