Giulia Arnetoli presenta il suo romanzo d’esordio “Ti regalo il cielo”

Calenzano (FI) - Venerdì 7 aprile, alle ore 18, la Biblioteca Civica di Calenzano sita in via della Conoscenza 11 ospiterà la presentazione di "Ti regalo il cielo" (Augh! Edizioni), romanzo d'esordio di Giulia Arnetoli. Insieme a Cecilia Rutigliano, dell'Agenzia Letteraria "Edillia", l'autrice presenterà al pubblico la storia di Sole, adolescente fiorentina ingabbiata in una vita in cui non si riconosce, tra l'indifferenza dei suoi compagni di classe e la monotona finzione dei rapporti famigliari. Una quotidianità che scorre lenta, nella quale la giovane si trascina da quando è morta la sua amata sorella maggiore, Marta. Per fortuna a farla sentire viva ci sono i fumetti che disegna, passione che le consente di partecipare ad un concorso per lavorare con un grande editore. Poi quella foto di Marta, ritrovata per caso, la porta ad indagare sul suo passato, aprendo scenari del tutto nuovi, in un percorso di indagine interiore che, forse, le regalerà la pace tanto agognata. "Marta si girò a guardarmi: scuoteva la testa piangendo e ridendo allo stesso tempo. Roteava sulla sua carrozzina come una trottola e un'energia inconsueta, che ormai non le apparteneva da tempo, la ricoprì facendola brillare. Le avevo donato un pezzo di cielo; avevo ridato a mia sorella la libertà che aveva perduto e con essa un po' di serenità" - da "Ti regalo il cielo" (Augh! Edizioni) Giulia Arnetoli è nata a Firenze. Dopo essersi laureata nel 2005 in Scienze forestali e ambientali, è diventata insegnante di scuola primaria. Appassionata di libri e fumetti, ha scritto poesie e romanzi incompiuti fino al 2010, anno in cui la malattia della figlia maggiore le ha dato la giusta spinta emotiva per dar vita alla sua prima pubblicazione. "Ti regalo il cielo" è il suo libro di esordio.