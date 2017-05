Giro d'Italia, a Marradi i bambini festeggiano con bandierine rosa e con il pranzo con "menù rosa"

Entrerà in Toscana, e in Mugello, da Marradi il Giro d'Italia il 18 maggio. E nel comune dell'Alto Mugello il passaggio dei ciclisti dalle vie centrali sarà festeggiato e salutato dai bambini delle scuole elementari e medie, che a bordo strada sventoleranno tante bandierine rosa realizzate in classe.

Ma il rosa non colorerà solo le strade del centro storico. “Rosa” infatti sarà anche il pranzo che i bambini consumeranno presso la struttura del mercato coperto, offerto dall'Amministrazione comunale. Un menù a tema con “Penne maglia rosa” (pasta rosè), “W l'Italia” (piatto di formaggio, pomodori e insalata) e “Coppa del Giro (gelato alla fragola).

Viabilità interessate dal passaggio del Giro d'Italia nel comune Marradi: SR302 Faentina da frazione Sant'Adriano a capoluogo Marradi con viale Gaspare Finali, viale Baccarini, via Pescetti, via Tamburini, via Castelnaudary, via Fabroni, via Talenti, via Dino Campana, via Sibilla Aleramo, via Faenza, ponte di Camurano, via Firenze, a frazione Crespino sul Lamone viale Martiri della Libertà.

Il passaggio del Giro è previsto alle 12,45 mentre le strade saranno chiuse alla circolazione dalle 10,45. Saranno istituiti divieti di sosta e circolazione dalle 8,30 alle 14.