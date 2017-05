Inaugurazione estiva Flò al Piazzale Michelangelo

GIOVEDÌ 18 MAGGIO TORNA IL CLUB CON LA VISTA PIÙ BELLA DEL MONDO ....FLÒ FIRENZE... c/o Piazzale Michelangelo Dalle 19.30 ✔ aperitivo buffet fino alle 22.45 djset ✔ possibilita' di prenotare il tavolo sia per l'aperitivo che per il dopo cena ► djset Maurizio M. ◀ ------------------------------------------- Dalle 23.45 ► Marco Bertani & Marasco ◀ ► Vocalist Sandro Scardia ◀ ------------------------------------------ Infoline 055664541 / 3293627079 ------------------------------------- ✔ INGRESSO LIBERO SELEZIONATO