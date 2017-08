Giornate rinascimentali a Scarperia: dame, cavalieri e mangiafuoco

Nel primo fine settimana di settembre, Scarperia si prepara al Diotto trasformandosi in quel “borgo rinascimentale”,sede di Vicariato di tanto tempo fa. L’intero centro del paese rivive i fasti del passato, con artigiani, commercianti, venditori occasionali, contadini, il mercato, dame e cavalieri.

Per l’occasione gli avventori possono acquistare e vendere le loro merci con la moneta corrente, il “fiorino di Scarperia”, coniato appositamente per l’evento, che viene cambiato dai “tesorieri” alle casse poste ai due ingressi del centro storico.

Il programma dettagliato

La mappa della manifestazione

Lungo la strade coperte di paglia si svolgono spettacoli con musici, sbandieratori, giullari, artisti di strada. Per chi volesse rifocillarsi la “locanda del vicariato” è il posto ideale dove poter gustare piatti tipici del tempo e del luogo, mentre in lontananza si odono le voci dei “cantori” che animano la giornata con le loro melodie in compagnia di “giullari” e “mangiafuoco”.

Sabato 2 Settembre 2017 Serata Rinascimentale, dalle ore 18:00 alle ore 24:00

Domenica 3 Settembre 2017 Giornata Rinascimentale, dalle ore 11:00 alle ore 23:00

Ordinanza del sindaco sull'introduzione di vetro e lattine

Per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico il Sindaco di Scarperia e San Piero, Federico Ignesti, con l’ordinanza n.21 del 29/08/2017, ha disposto che in occasione della manifestazione “Giornate Rinascimentali”, nelle aree pubbliche del centro storico di Scarperia (via Roma, via De’ Neri, via S. Martino, via della Misericordia, via delle Cortine, via Palestro, via dei Bastioni, via Solferino, via Magenta, Piazza Torricella, Via Sdrucciolo della Torre, Area Belvedere, via M.Villani, via dell’Oche, Piazza dei Vicari, Piazza Clasio e Viale Dante) dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di sabato 2 settembre e dalle ore 11.00 di domenica 3 settembre alle ore 01.00 di lunedì 4 settembre siano vietati: la vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro o in lattine di metallo; la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o in lattine di metallo, salvo che il consumo avvenga all’interno dei locali o delle aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione del suolo pubblico; l’introduzione di bevande in contenitori di vetro o in lattine di metallo nelle aree pubbliche o aperte al pubblico (fatto salvo quanto detto precedentemente).



A tutti coloro che saranno presenti alla manifestazione è richiesto il rispetto di tale ordinanza per non incorrere in sanzioni e per permettere a tutti di godersi l’atmosfera magica della Scarperia Rinascimentale.