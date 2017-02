Teatro della Pergola, "Una giornata particolare"

Teatro

Date e orari

Via della Pergola, 12/32 Firenze

Teatro della Pergola

mar 28 feb - dom 5 mar 2017

Scelto da GoGo

Info

Dove

Una giornata particolare per il teatro. Il capolavoro cinematografico di Ettore Scola, con Marcello Mastroianni e Sophia Loren, arriva sul palcoscenico con Giulio Scarpati, che interpreta Gabriele, ex annunciatore dell’EIAR pronto al confino perché omosessuale, e Valeria Solarino nei panni di Antonietta, madre di sei figli, sposata a un impiegato statale fervente fascista.

Fuori la storia arriva solo attraverso l’eco della radio che trasmette la cronaca dell’incontro a Roma tra Mussolini e Hitler. In casa, due storie personali, in una giornata particolare, per le parole, certo, ma anche per cose molto più piccole, gli sguardi, i gesti, di scontro e comprensione.

Lo spettacolo è dedicato al Maestro Ettore Scola, grande regista e sceneggiatore.

Prezzo: € 24

Platea € 34, palchi 26 e galleria 18

Contatti dell'evento

Sito web: http://www.teatrodellapergola.com/evento/giornata-particolare/