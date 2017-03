Giornata nazionale del Paesaggio, tutti gli eventi a Firenze

La prima edizione della Giornata nazionale del Paesaggio si terrà il 14 marzo in tutto il territorio nazionale. L'evento è stato istituito nello spirito della Convenzione Europea del Paesaggio e vuole essere un'occasione per approfondire la riflessione sulla cultura del paesaggio, diffondere la conoscenza del suo significato e la consapevolezza del suo valore.

IL PROGRAMMA

Museo dell’Opificio delle Pietre Dure ha organizzato alle ore 10,30 una visita guidata dal titolo "I paesaggi incantati del Museo dell’Opificio delle Pietre Dure". La visita, per cui non occorre prenotazione, sarà effettuata per un gruppo massimo di 25 persone, e non comporta nessuna maggiorazione sul costo del biglietto d’ingresso. I mosaici fiorentini del Museo, notoriamente dedicati a soggetti floreali e naturalistici, hanno dato molto spazio nel corso dei secoli anche al paesaggio che, in alcuni momenti della storia della manifattura, ha assunto il ruolo di protagonista arrivando ad anticipare talvolta i risultati della coeva produzione pittorica.

La visita sarà anche un’occasione per visitare la mostra Il giardino rifiorito. Il restauro delle cere botaniche del Museo di Storia Naturale di Firenze.

Visite guidate nel Giardino di Boboli. Nella mattinata saranno infatti in programma delle visite straordinarie gratuite alla Limonaia di Zanobi del Rosso (dalle 9,00-11,00) e al Giardino della Botanica Superiore, anche noto come Giardino degli Ananassi (dalle 10,00-12,00). Prenotazione obbligatoria .Successivamente un incontro al Teatro del Rondò di Bacco, piazza Pitti, alle 17,00. Una voce che si farà racconto e confidenza e che andrà a proporre curiosità e aneddoti insieme ad un simpatico “dietro le quinte” estratto dalle cronache e memorie dell’ antico parco storico. Per questi incontri non è prevista prenotazione.

Costo del biglietto: 7,00 euro; Riduzioni: 3,50 euro

Prenotazione: Obbligatoria; Telefono prenotazioni: 0552388717

A Palazzo Pitti un incontro dal titolo "Conversazione tra paesaggi e archeologie: dalla conservazione attiva al progetto". In occasione dell'evento saranno presentati materiali narrativi di alcune ipotesi progettuali di sistemazione, con particolare riferimento alle aree archeologiche di via della Nave e dell'Antella a Bagno a Ripoli, e delle Mura di Fiesole.

09,15 - introduzione Andrea Pessina, Soprintendente per Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia, Questioni di metodo tra tutela e valorizzazione contesti archeologici

09,40 - Monica Salvini, Paesaggi e Archeologie sul territorio: Bagno a Ripoli

10,00 - Marco De Marco, Fiesole Archeologia e Paesaggio, restauro e conservazione attiva

10,30 - Luigi Marino, Il restauro per i siti archeologici

11,00 - Andrea Ugolini, Il tempo dello scavo e il tempo della cura, progetto paesaggistico

11,20 - Tessa Matteini, Progettare il paesaggio dei siti archeologici

11,45 - Cristina Imbroglini, Progetti di paesaggio per archeologie invisibili

12,10 - Tavolo tematico di discussione moderato da Gabriele Nannetti e Claudio Paolini

12,45 - Conclusioni a cura del Soprintendente Andrea Pessina

In occasione della Conversazione saranno presentati materiali narrativi di alcune ipotesi progettuali di sistemazione dei siti archeologi presentati (Le aree archeologiche di Via della Nave e dell’Antella a Bagno a Ripoli; Le mura di Fiesole) a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato (dott.ssa Monica Salvini) del Dipartimento di Architettura (DIDA) dell’Università di Firenze (arch. Tessa Matteini).

Al museo di San Marco una visita guidata in italiano compresa nel prezzo del biglietto d’ingresso, alle ore 12.00: “Il paesaggio spirituale nella pittura di Beato Angelico a San Marco”.

Inaugurazione della mostra documentaria "Vista panoramica di Firenze e dintorni attraverso i secoli nelle raccolte della Marucellina" e concerto degli allievi del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini nel salone monumentale della Biblioteca Marucelliana, alle ore 16