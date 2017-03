Giornata del naso rosso 2017

Il prossimo 21 maggio si svolgerà in ben 55 piazze italiane "la giornata del Naso rosso" i clowns di tutte le Associazioni federate con Vipitalia (viviamo in positivo Onlus) usciranno dai luoghi del loro servizio: ospedali, Case di Riposo, ospice, case di cura e si ritroveranno festosi in strada per offrire i loro sorrisi a chiunque li voglia accogliere!!! La GNR è una festa per i volontari Vip e per la città che li ospita ed è anche la sola giornata ufficiale nazionale di raccolta fondi di Vipitalia. Quello che verrà donato servirà a mantenere attiva la Federazione e i suoi progetti. Vipitalia Viviamo in Positivo Onlus quest'anno compie 20 anni dalla sua fondazione e si augura di poter donare ancora per molto tempo i sorrisi dei suoi Nasi Rossi ovunque ci sia bisogno di sollievo dal dolore e dalle difficoltà!

Gallery