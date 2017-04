Mostra di Giorgio Distefano allo Studio Bong

Il prossimo 28 Aprile, alle ore 18:30, presso lo spazio STUDIO BONG, si inaugura EX VOTO SUSCEPTO, un progetto che vede l'artista Giorgio Distefano, nato a Ragusa nel 1972 ma da tempo residente e attivo a Firenze, alle prese con temi e simboli desunti dal linguaggio sacro-popolare e dalla cultura di massa, reinterpretati e ricomposti in una logica di suggestione che identifica e genera il voto stesso. La sua sperimentazione tecnica che spazia dall'utilizzo di colori a olio a stucchi e acrilici su tela e tavola, con gli EX VOTO SUSCEPTO lo porta alla carta, nello specifico quella dei cartamodelli per abbigliamento utilizzati qui in maniera "impropria", sfruttando la forza della geometria prestampata. Queste visioni-concetto scaturiscono da una riflessione sulla potenza delle simbologie nel momento in cui divengono decoro ambiguo e ambivalente, al limite tra il sacro e il profano, tra la sanità di un corpo-organismo e una richiesta di salvezza o liberazione da un'afflizione dell'anima. La "messa in forma", come si fa per un vestito, ha i bagliori dei metalli e la leggerezza della carta, il trasporto delle linee e l'intenzione della parola perché gli ex voto sono desideri, aspettative, richieste; sono abiti di vanità per corpi che non tollerano il dolore e per anime che si nutrono di speranze di urgente tutela e di sopravvivenza, nel tempo sospeso e incerto delle promesse. Giorgio Distefano oltre a mostre e personali e collettive in Italia e all'estero è stato: Finalista Arteam Cup Contemporary Art Prize, II ediz. Palazzo del Monferrato - Alessandria; Finalista Premio Carlo Bonatto Minella 2015 - Rivarolo Canavese, Torino e Praga; Terzo classificato Premio Janua, Museo di Sant'Agostino di Genova; Menzione e finalista Premio Cromica 2012 - Bibbiena (AR); Finalista Biennale Premio Artemisia - Falconara (AN); Terzo premio Premio Merlino - Firenze; Finalista Premio Occhi per l'Arte contemporanea - Migliarino(FE); Premio Italia per le Arti visive, Firenze, Primo premio della critica alla pittura, LVI edizione del Premio per l'Arte contemporanea Basilio Cascella (Palazzo Farnese, Ortona - Chieti). Sue opere sono presenti in collezioni private e pubbliche: Texas - Stati Uniti; Peace Tour Cultural Exchange Center di Pechino - Cina; Galleria Civica di Arte Contemporanea Franco Libertucci - Casacalenda (CB); ThelesiaMuseum di San Roberto (RC); Gran Caffè Letterario Giubbe Rosse di Firenze. TITOLO EX VOTO SUSCEPTO ARTISTA Giorgio Distefano CURATORE Michele Bellamy Postiglione SEDE Studio Bong / Via Calimaruzza, 10R (zona Piazza della Signoria) / Firenze (FI) INAUGURAZIONE Venerdì 28 Aprile 2017 / ore 18:30 DURATA Venerdì 28 Aprile / Sabato 13 Maggio 2017 ORARI VISITE Tutti i giorni dalle 16:00 alle 20:00 Ingresso Libero INFOLINE T. +39 328 8495667 T. +39 335 5730081 giodistefano@hotmail.com giorgiodistefano.wix.com/giorgiodistefano