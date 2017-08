Alla scoperta dello sport nei giardini di Firenze con Uisp

Da venerdì 1 a domenica 3 settembre al Parco dell'Anconella e dal 4 al 9 ai giardini di Campo di Marte torna l’appuntamento all’insegna di giochi e sport.

Parco dell'Anconella

Si parte venerdì 1 settembre al parco dell’Anconella, dove associazioni sportive, del sociale e del benessere si ritrovano per una tre giorni di sport e giochi. “Gioca lo Sport” è un’iniziativa del Quartiere 3 che, con dimostrazioni sportive e spettacoli nelle aree verdi del quartiere, mira alla promozione dello sport per tutti grazie alla collaborazione con il Comitato Uisp di Firenze.

Ogni pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30 si potranno provare le più svariate discipline sportive: calcio, baseball, “picra” (pesca nei giardini), atletica, rugby, judo, karate, ginnastica artistica - ritmica - acrobatica, pallacanestro, minibasket, gioco del tappo, kempo karate, yoga, tennis e minitennis, nanbudo, equitazione, trattamenti shiatsu, nordic walking, pallanuoto e addirittura scacchi, mamanet (pallavolo soft), canoa e canottaggio, laboratori di “circo motricità” e ballo country.

Non mancheranno attività fuori programma:

Venerdì 1 lezioni di tango e “Milonga dell’Anconella”, oltre all“Apericena presso il Barchetto”.

Sabato 2 alle 9.30 l’escursione fra storia e natura “Su e giù fra le colline di Bagno a Ripoli” a cura dell’Ufficio Guide Scuola di Alpinismo. Il Gruppo Salute è Benessere Q3 presenta sabato 2 le dimostrazioni sul progetto “Conta e non contamina” (ore 16.30) e l’incontro sul tema “Alimentazione e movimento” (ore 17.30) a cura di Uisp (interverrà il dottor Lorenzo Dal Canto, biologo nutrizionista). Non mancherà la “Caccia al…lo Sport”, gara benefica per bambini a cura dell’Associazione Giglio Amico.

Domenica 3 alle 17.30 una pedalata dedicata ai bambini a cura di Fiab.

Giardini del Campo di Marte

Dal 4 al 9 settembre sarà invece la volta della "Festa dello sport" ai giardini del Campo di Marte. Uisp e Q2 offriranno la possibilità ai bambini del quartiere di partecipare a “Prova lo sport” cimentandosi nelle attività più differenti. Per accedere alle prove pratiche sarà consegnata una card, a chi la riconsegnerà timbrata con tutte le attività svolte, riceverà un premio di partecipazione.

Questi gli sport da provare ogni giorno dalle 16 alle 19: arrampicata, arti circensi, atletica leggera, baseball, basket, calcio, calcio Camminato, danza, danza sportiva, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, karatè, kendo, nordic walking, orienteering, pallavolo, pakua, pattinaggio artistico, pesca sportiva, psicomotricità, rafting, scacchi, taekmwondo, tennis, tennis da tavolo. Non mancheranno animazione e discoteca per bambini e laboratorio di attività manuali.

Giovedì 7 e venerdì 8 ci sarà dalle ore 17 alle 19 la targatura delle biciclette per il progetto “Città sicura” e alle ore 18.30 lo spettacolo circense ”Kawabanga” a cura del gruppo adolescenti del gruppo Gric primi passi della scuola di circo EN Piste di Firenze.

Venerdì 8 danze standard latino-americane a partire dalle 18.30. Sabato 9 gran finale con la corsa podistica per bambini dai 4 ai 13 anni a partire dalle ore 9.30, nel pomeriggio dalle ore 16 il mercatino dei ragazzi e l’ultimo assaggio di attività per “Prova lo sport”.