Carnevale con Venturino e la Divina Commedia a Villa Bardini

Indovinelli, quiz e disegni per viaggiare, divertendosi, dentro La Divina Commedia di Venturino Venturi. Vi aspettiamo domenica 26 alle 11 con la visita alla mostra e i laboratori per famiglie, totalmente gratuiti: genitori e figli, assieme, saranno chiamati a usare la loro manualità e immaginazione per creare delle maschere ispirate ai poli di bene e male, mostruosità e angelicità della Divina Commedia. L'appuntamento si ripeterà anche domenica 12 marzo e 26 marzo.

Prenotazione obbligatoria: artediffusa@gmail.com o tel. 328 5830868