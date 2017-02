Centro commerciale I Gigli, arrivano i Soul System

Al Centro Commerciale I Gigli arrivano per il mini live e firmacopie i Soul System.

Reduce dalla vittoria della decima edizione di XFactor la band, che unisce R&B, hip hop e soul, sarà al Centro Commerciale per un mini live e per firmare le copie del loro cd “She's like a star”.

L'appuntamento con Alberto, David, Joel, Leslie e Ziggy è giovedì 16 febbraio alle ore 16,30 in Corte Lunga. Potranno accedere al firmacopie coloro che sono in possesso del cd. Ci sarà un fotografo ufficiale dell'evento, per i minorenni è possibile scaricare la liberatoria QUI.