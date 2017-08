Gigi D'Agostino a La Capannina di Castiglione della Pescaia

Sabato 12 agosto appuntamento a La Capannina di Castiglione della Pescaia con Gigi D'Agostino, che si esibirà a partire dalle ore 23.00. Ama l'arte, il cinema, il design e ovviamente la musica. I suoi successi non si contano più, come i dischi d'oro e di platino collezionati dal 1996 al 2001. Non c'è dj senza produzione e viceversa nella musica dance, “non saprei scegliere” dice.

Approdato alla Media Records nel 1995, inizia lanciando la Mediterranean Progressive, di cui è considerato l'inventore, il poeta, il fuoriclasse. Dopo “Elisir (Your Love)”, “Cuba Libre”, “Bla Bla Bla”, “The Riddle”, “Another Way”, e l'EP “Tanzen” arriva il grandissimo successo dell'album “L'Amour Toujours” che gli permette di raccogliere ormai innumerevoli dischi d'oro e di platino in tutta Europa.

Mentre in Europa il singolo “La Passion” sta scalando tutte le classifiche di Spagna, in Italia esce “Supèr” realizzato con Albertino: il più importante produttore e dj delle discoteche insieme al più importante dj radiofonico per una hit che è rimasta 5 settimane consecutive al quarto posto della classifica di vendita italiana. Vive tra Torino, Brescia e Vienna, studia pianoforte ed inglese; ed ha un messaggio per tutti: “Con la disciplina potete realizzare i vostri sogni”.