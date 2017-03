Giardino dell'Iris, ecco quando visitarlo

Come ogni anno torna l'appuntamento con la fioritura degli iris nel Giardino degli Iris di Firenze. Il giardino sarà aperto tutti i giorni dal 25 aprile al 20 maggio.

In circa due ettari e mezzo con vista su Firenze, tra scalette e vialetti di pietra serena si potranno vedere gli Iris barbate intermedie e nane, giapponesi, sibirica, louisiana e molti altri.

È vietato l’ingresso ai cani, con l'eccezione dei cani guida.

Saranno organizzate visite guidate in italiano e in inglese su prenotazione per gruppi e scolaresche, corsi di ibridazione e corsi per giudici.

