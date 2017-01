"I giardini della cultura in inverno" a Villa Bardini

I Giardini della Cultura in Inverno di Marginalia, con l'attrice DANIELA MOROZZI. Il percorso che si articolerà fra il giardino e la villa medicea di Poggio a Caiano, avrà per il ciclo i Giardini d'inverno un ospite d'eccezione: l'attrice Daniela Morozzi, che leggerà una serie di brani sul tema del Giardino. Il percorso, guidato da uno storico dell'arte e un architetto, prevede musiche dal vivo e danze sia nel giardino che all'interno della Villa per rendere suggestiva e indimenticabile questa esperienza. DOMENICA 15 GENNAIO 2015, appuntamento ai giardini della villa medicea di Poggio a Caiano. Il percorso sarà così articolato: ingresso ore 15,00 al Giardino - ore 15,30 ingresso alla Villa. La passeggiata prevede l'introduzione storica al giardino e alla villa a cura di uno storico dell'arte e un architetto. Seguiranno alcune letture a cura dell'attrice Daniela Morozzi, quindi musiche dal vivo al flauto traverso e danze sia in esterni che in interni. Il pubblico entrando nel giardino della villa sarà microfonato per un migliore ascolto, quindi dopo pochi minuti accompagnato all'interno della caffetteria per un assaggio di ottimo caffè e pasticcini, quindi entrerà direttamente al Teatrino mediceo grazie alla disponibilità del direttore. Dall'interno della Villa continueremo a parlare dei giardini e ovviamente del bellissimo ambiente in cui ci troviamo, commentando personaggi, arte e leggende di questo straordinario angolo di storia. Durata della visita un'ora e trenta minuti - percorso adatto a tutti. Quota di partecipazione € 15,00, per tutti i soci in regola con la tessera di Marginalia la quota sarà € 12,00. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA scrivendo a: visiteguidate@associazionemarginlia.org Tel. 366 4475991.