Gelato Festival, un gelato per un sorriso

Gelato Festival, in collaborazione con la Fondazione Tommasino Bacciotti e la storica gelateria Vivoli di Firenze, ha organizzato una giornata speciale dedicata ai bambini del Meyer per donare loro un sorriso, attraverso il gelato. Gusti speciali per poter essere assaggiati da tutti i bambini, fragola, cioccolato e limone ma senza lattosio, uova o gluten free.

La collaborazione non finisce qui perché il 15 settembre dalle ore 15 alla Finale Europea di Gelato Festival al Piazzale Michelangelo (in programma dal 14 al 17 settembre), ci sarà il gelato esclusivo dedicato a Tommasino Bacciotti. Un gusto nuovo, creato da Silvana Vivoli, per l’occasione che potrà essere degustato con una offerta minima. Tutto il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti.

Tutti gli altri giorni della manifestazione sarà comunque possibile aiutare la Fondazione, saranno infatti presenti sempre dei punti di raccolta per le donazioni libere. La manifestazione sarà inaugurata il 14 settembre alle ore 14:00.

