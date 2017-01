"Fuori controllo" al Teatro del Borgo

La compagnia teatrale "Strani Tipi" è di scena al Teatro del Borgo con due atti unici, il dramma "Caino" (di F. Koffka) e il noir "Una notte di Salomè" (di E. Vacchetto). Due testi non convenzionali, temi scomodi che scavano l'anima nel profondo. Storie di anime martoriate, sopraffatte dalla frustrazione e dal senso di inadeguatezza, emozioni senza alcun controllo... Per info: info@teatrodelborgo.it Prenotazioni via mail o sms: prenotazioni@teatrodelborgo.it cell. 320 0371496 cell. 338 3533674