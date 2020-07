Fuori Centro: spettacoli di circo contemporaneo nei quartieri di Firenze

Da martedì 7 luglio a mercoledì 12 agosto, un susseguirsi di eventi e spettacoli di arti performative coinvolgeranno il Quartiere 2, il Quartiere 3, il Quartiere 4 e il Quartiere 5 del Comune di Firenze. Oltre un mese di musica, teatro e circo contemporaneo si snoderanno tra i palcoscenici urbani generando una nuova opportunità culturale, ricreativa e sociale per gli abitanti delle case popolari (ingresso libero).

A dare inizio alla rassegna sarà il Teatro Viaggiante con La Famiglia Mirabella, versioni contemporanee del circo d’altri tempi. Energia, giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro e musica ska saranno le componenti di questo imperdibile show (7/7 ore 21.00 presso Instabile in via della Funga e 8/7 ore 18.30 presso Piazza Istria).

Nei giorni successivi ComicFa.R.M., lo spettacolo che non è mai uguale caratterizzato da improvvisazione, gioco e interazione. Ricordi, incontri e persino una riunione di condominio diventano il “copione” degli attori che improvvisano ogni sera storie diverse coinvolgendo il pubblico in serate piene di comicità (9/7 ore 18.30 in Via Canova 25 nel giardino del condominio, 10/7 ore 18.30 in Via Carlo del Prete 24/72 nel cortile del condominio, 31/7 ore 18.30 in Piazzetta di Rocca Tedalda 227 e 6/8 ore 18.30 in Piazza Istria).

Dall’attimo poetico all’attimo sociale, da quello storico a quello più sorprendente: Lapo Botteri con Cabaret contemporaneo del Terzo Millennio, va in scena con il suo spettacolo composto di “attimi” e di giocoleria comica e coinvolgente (11/7 ore 19.00, Piazzetta di Rocca Tedalda 227, e 30/7 in Via Carlo del Prete 24/72 nel cortile del Condominio).

Nel suo omaggio alla strada Paolo Locci presenterà Hobo, l’esibizione che trasporta il suo pubblico in uno straordinario universo di poetica, acrobazie e improvvisazione per lasciare a tutti un sorriso (13/7 ore 18.30 a Villa Vogel, 14/7 ore 21.00 presso Instabile in via della Funga).

Spente le luci, è subito cinema con MovieFa.R.M. uno spettacolo in cui non si è solo spettatori: le parole e i suggerimenti del pubblico faranno vivere le emozioni e le storie (26/7 ore 21.00 presso Instabile in via della Funga).

Giochi d’acqua e palloncini sono gli ingredienti principali del Baloon Show di Giulivo Clown, un nuovo spettacolo basato su giocoleria e tante clownerie. Gag inimmaginabili e irrazionali che prendono alla sprovvista lo spettatore coinvolgendolo emozionalmente e fisicamente. Giulivo interagisce col suo pubblico in tutto e per tutto (29/7 ore 18.30 in Piazza Istria).

Tra i primi spettacoli di agosto Vincanto con Colombo che sul poggio sei volato, un viaggio nella Toscana contadina, per raccontare parte della nostra storia.

Stornelli e rispetti d'amore si alternano a canti di lavoro e di festa, passando per filastrocche, struggenti ninne-nanne e riti propiziatori di un buon raccolto. (4/8 ore 18.30 in Via Carlo del Prete 3/91 nel cortile del cortile del condominio e il 5/08 re 18.30 in Via Canova 25 nel giardino del condominio).

Infine, per la chiusura degli eventi dal vivo Corde Maris in Macchia Mediterranea; musica e racconto si intrecciano sulle rotte del Mediterraneo, riallacciando fili sottili di storie, riti e miti. La voce narrante di Giusi Salis, il canto di Maria Grazia Campus, la musica di Stefano Bartoli (tromba) e Luciano Guarino (chitarra), tessono la tela dei punti di approdo di un insolito viaggio nel Mare Nostrum (12/8 ore 21.00, presso Instabile in via della Funga).

Il progetto proseguirà anche nei mesi di settembre ed ottobre con alcuni laboratori in forma gratuita: teatro, musica, narrazione e circo per uno spettacolo finale costruito insieme ed altre attività di partecipazione a eventi artistici e di formazione. La narrazione, sviluppata attraverso laboratori basati sull’elaborazione delle storie dei cittadini e dei quartieri, e il circo saranno la chiave per coinvolgere il pubblico e renderlo partecipe alla creazione di uno spettacolo dal vivo.

FuoriCentro - Racconti urbani è un progetto di ARIA Network Culturale, Fa.R.M. - Fabbrica dei Racconti e della Memoria e ASD Giocolieri e Dintorni vincitore del bando Partecipazione Culturale della Fondazione CR Firenze 2019/2020 con il sostegno di Casa SPA. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Firenze e dal Comune di Scandicci.

Programma

Q2 martedì 7 luglio 21.00 Instabile Via della Funga

Teatro Viaggiante con La Famiglia Mirabella

Q3 mercoledì 8 luglio 18.30 Piazza Istria

Teatro Viaggiante con La Famiglia Mirabella

Q4 giovedì 9 luglio 18.30 Via Canova 25, Giardino del condominio

ComicFa.R.M

Q5 venerdì 10 luglio 18.30 Via Carlo del Prete 24/72, cortile del condominio

ComicFa.R.M

Q2 sabato 11 luglio 19.00 Piazzetta di Rocca Tedalda 227

Lapo Botteri con Cabaret contemporaneo del Terzo Millennio



Q4 lunedì 13 luglio 18.30 Villa Vogel

Paolo Locci con Hobo

Q2 martedì 14 luglio 21.00 Instabile Via della Funga

Paolo Locci con Hobo

Q2 domenica 26 luglio 21.00 Instabile Via della Funga

MovieFa.R.M

Q3 mercoledì 29 luglio 18.30 Piazza Istria

Baloon Show di Giulivo Clown

Q5 giovedì 30 luglio 18.30 Via Carlo del Prete 24/72, cortile del condominio

Lapo Botteri con Cabaret contemporaneo del Terzo Millennio

Q2 venerdì 31 luglio 18.30 Piazzetta di Rocca Tedalda 227

ComicFa.R.M

Q5 martedì 4 agosto 18.30 Via Carlo del Prete 3/91, cortile del condominio

Vincanto con Colombo che sul poggio sei volato



Q4 mercoledì 5 agosto 18.30 Via Canova 25, Giardino del condominio

Vincanto con Colombo che sul poggio sei volato

Q3 giovedì 6 agosto 18.30 Piazza Istria

ComicFa.R.M

Q2 mercoledì 12 agosto 21.00 Instabile Via della Funga

Corde Maris in Macchia Mediterranea