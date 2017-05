"FuocoFuochino in festa", l'evento alla libreria Todo Modo

FuocoFuochino è un gesto gratuito di scrittori amici, che hanno donato un regalo sotto forma di racconti, poesie, pensieri in nome della comune passione letteraria. Questo esercizio di letteratura nasce da un'idea di Afro Somenzari, che ha preso forma a margine di un ciclo di incontri di scrittori bizzarri nel cuore della Bassa accarezzata dal Po, al confine fra Lombardia ed Emilia.

In un paesaggio di nebbie, narratori, barche e osterie, FuocoFuochino suggerisce sommessamente presenze vitali e fantastiche, luci letterarie che appaiono e scompaiono come i segnali dei viandanti lungo la strada.

Martedì 23 maggio la Libreria Todo Modo di Firenze (via dei Fossi 15 r) ospiterà la festa della "casa editrice più povera del mondo", come si definisce nel frontespizio che è anche il titolo della raccolta, la quarta, che verrà introdotta per l'occasione dall'editore. Avrà poi luogo una tavola rotonda coordinata da Duccio Scheggi che dialogherà con Afro e gli autori. Seguiranno le letture di: Patrizia Barchi, Antonio Castronuovo, Paolo Albani, Lorenza Amadasi, Jacopo Narros, Beniamino Biondi, Paolo Pergola, Daniela Marcheschi e altri. Per concludere la festa la performance dei Santini Del Prete Fuocofuochino... Trenotrenino.

FuocoFuochino è disponibile in una tiratura di 300 copie ed è distribuito dalle Edizioni Corraini. I Fuochini sono disponibili invece in 11 copie numerate distribuite direttamente della Casa Editrice. Paolo Albani In età matura frequenta opifici di vario genere. Occupa diverse cattedre senza fissa difùra fino ad eccellere nella compilazione di dizionari assurdi che però trovano un nutrito seguito di disparati. Invitato spesso a kermesse letterarie si cimenta in performance bizzarre che non hanno niente a che vedere con nessuna delle meraviglie del mondo, tuttavia, tramite un Tam Tam è stato segnalato per una nomination a "Patrimonio dell'Umanità". Nel 2011 è stato nominato Console Magnifico dell'Istituto 'Patafisico Vitellianense. Patrizia Barchi Si interessa di tutto ciò che è inesistente. È Socia dell'Accademia dei Nullisti e direttrice della Scuola Elementare per diventare Malati di Mente (ScEMM). Ha pubblicato diverse righe su Tèchne, Cortocircuito, Il caffè illustrato, il Quaderno di Patafisica, Psicologia Cacopedica e un disegno (Munch visto a rovescio) sull'Accalappiacani. Su Tysm.org ha curato le sezioni Note Quasi Azzurre e Diagnosi Letterarie.

nfo e contatti: 339 5067457; 055 239 9110 - duccio.scheggi@gmail.com CadaveriSquisiti FuocoFuochino TodoModo