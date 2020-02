The Fork Festival: ecco dove mangiare a metà prezzo a Firenze

Torna nel 2020 TheFork Festival, evento organizzato da TheFork, applicazione numero uno in Europa per cercare e prenotare il ristorante online. Dal 20 febbraio al 4 aprile 2.000 ristoranti in tutta Italia offrono sconti finoa al 50% alla cassa, bevande comprese.

QUI per cercare tutti i ristoranti di Firenze che aderiscono agli sconti

5 ristoranti dove mangiare al 50% a Firenze

Trattoria Omero – vera trattoria dall’ambiente rustico in cui gustare le specialità della cucina toscana, come la fiorentina o i ravioli mugellani.

La Nave sull’Arno – se i vostri amici o parenti amano la cucina di pesce questo ristorante è l’indirizzo adatto per una cena o un pranzo tutti insieme, grazie ai suoi ampi spazi.

La Taverna di Le Cirque – alla ricerca della cucina francese nel capoluogo piemontese? La Taverna di Le Cirque fa al caso vostro. Un ambiente bohémien ed eccentrico con sedie appese al muro che rispecchia una cucina innovativa e creativa (foto sotto).

Dante e Beatrice – dedicato alla coppia fiorentina per eccellenza, da Dante e Beatrice potrete gustare la cucina toscana della tradizione dai tipici crostini rustici fino ai cappellacci alla Brunelleschi.

Hoseki – un ristorante giapponese dall’ambiente suggestivo, in cui apprezzare tutta la bontà della cucina orientale.