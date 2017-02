BUH! CIRCOLO CULTURALE URBANO c/o Impact Hub Firenze Via Panciatichi 16, Firenze (a pochi passi dalla Stazione FS di Rifredi) Venerdì 24 febbraio, dalle ore 19:00 Folks Party e Sagra del Cardo A BUH! Circolo culturale urbano arriva la prima Sagra, quella del Cardo. Venerdì 24 febbraio lo spirito conviviale di una sagra si unisce ad una selezione di artisti capaci di mescolare tradizione e contemporaneità. Da questo incontro nasce il "Folks Party", un evento spin-off del Florence Folks Festival, rassegna estiva ideata da La Scena Muta. Ospite di questo primo appuntamento sarà Yorka Rios con il suo concerto "Cubania e Tradition" (inizio ore 22); un progetto che nasce dalla volontà di promuovere e rappresentare la musica cubana partendo da quella tradizionale per poi arrivare a quella più attuale attraversando ritmi e sonorità differenti. A seguire, a partire dalla mezzanotte, il dj set di Coqò Djette. L'evento prende il via alle 19 con un aperitivo a base di assaggi di primo sale al caglio vegetale dell'azienda agricola biologica La Torraccia. Alle 20 la cena della Sagra del Cardo offrirà il seguente menù: Sformatino di cardo con chips di patate e primo sale al caglio vegetale, Cardi alla Parmigiana con focaccina ai semi di zucca, Torta di carote, acqua e vino. Il cardo e il caglio vegetale: Il cardo o carciofo selvatico è un ortaggio invernale di forma simile al sedano, ma appartenente alla famiglia dei carciofi. Il sapore caratteristico è amarognolo, ma con sfumature che ricordano il sedano. Il cardo ha pochissime calorie, richiede parecchio tempo sia per pulirlo che per cuocerlo. A differenza del carciofo, dei cardi si consumano i gambi che sono lunghissimi: dai 60 ai 150 cm. Non essendo il cardo un ortaggio "facile", il freddo invernale è fondamentale, infatti, dopo una gelata, la consistenza del cardo diventa migliore e più tenera. Dal cardo si estrae anche il caglio vegetale con il quale si producono formaggi come quelli dell'azienda biologica La Torraccia situata nei pressi del Parco delle Balze nel Valdarno. Qui da oltre quaranta anni la famiglia Farris di origini sarde, produce con metodi artigianali, formaggi a latte crudo trasformando il latte delle proprie pecore. L'ingresso a BUH! è riservato ai soci Arci. Il contributo per la serata è di 5 €. Per la cena invece il contributo è di 20 € comprensivo di quello per la serata. Prenotazione obbligatoria a questo link bit.ly/Sagradelcardo