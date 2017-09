La 15esima edizione del Florence Queer Festival

Diretto da Bruno Casini e Roberta Vannucci appuntamento settembrino per la quindicesima edizione del Florence Queer Festival che si terrà nella cornice del Cinema La Compagnia.

Anche quest'anno torneranno i film del concorso, nazionale, VideoQueer pensato per raccontare l’universo gay, lesbico, bisex e transgender, organizzato dal Florence Queer Festival con il sostegno della Regione Toscana e dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Firenze.

Una giornata al femminile da segnare in agenda quella di mercoledì 27 settembre dove sarà possibile vedere un'anticipazione sul documentario di in fase di lavorazione su Caterina Bueno, firmato da Francesco Corsi e prodotto da Kiné in collaborazione con l’Istituto De Martino e l’Associazione Culturale Bueno, oltre all’appena passato alla berlinale documentario Chavela firmato da Catherine Gund e Daresha Kyi che sarà proiettato alla presenza della cantante Ginevra di Marco. Venerdì 29 settembre, in collaborazione con il Festival Internazionale di Cinema e Donne, Femminista della canadese Fougère: road movie, viaggio nel cuore del femminismo globale, dalla Turchia al Portogallo.

Apertura del FQF che guarda all’Asia con il debutto cinematografico di Jennifer Reeder, Signature move, ottanta minuti di una commedia allo stesso tempo divertente e riflessiva che racconta la storia di una avvocata di Chicago di origine pakistana divisa tra la sua cultura di origine, la madre che la vorrebbe sposata, ed il suo essere lesbica ed appassionata di wrestling.

Proiezione realizzata in collaborazione con Firenzen Suomi-Seura (Associazione Culturale Italo-finlandese di Firenze) per la sera di sabato 30 settembre con Tom of Finland del regista Dome Karukoski. In scena la vita e l’opera di una delle figure più influenti e celebrate della cultura gay del ventesimo secolo, Touko Laaksonen conosciuto con la firma di “Tom of Finland” per i suoi disegni omo-erotici.

Tra le anteprime italiane da non perdere Abrazame como antes della costaricana Jurgen Ureña, ispirato al romanzo di Tatiana Lobo, Candelaria casuale, racconta la storia di Veronica, l’attrice Jimena Franco, donna transgender che lavora come prostituta in un piccolo sobborgo della capitale del Costa Rica. Jewel’s Catch One di Fitz, storia di Jewel Thais-Williams, imprenditrice e attivista di “The Catch”, la più antica discoteca di proprietà nera in America. CCH Pounder voce narrante di questo viaggio visivo e musicale evidenziato da interviste esclusive con Sharon Stone, Thelma Houston, Madonna, Sandra Bernhard, Thea Austin e Bonnie Pointer. E The book of Gabrielle di Lisa Gornick, commedia che segue una scrittrice alle prese con una guida sul sesso dal titolo “How to do it”.

Per i film italiani segnaliamo dal nostro programma Temporary Queens: Regine dal tramonto all’alba di Matteo Tortora, che sarà presente in sala, dedicato all’arte delle drag queen.

Andrea Meloni sarà a Firenze per presentare il suo lavoro Ne avete di finocchi in casa? indagine di come il cinema nostrano ha trattato, in un clima prettamente omofobo, la figura dell’omosessuale. Ironico e pungente va ad intervistare i protagonisti di quella stagione cinematografica da Banfi, ai Vanzina a Leo Gullotta.

