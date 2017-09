Florence Creativity 2017

La manifestazione fiorentina dedicata alle arti manuali, all’hobbistica e al bricolage, sarà di scena alla Fortezza da Basso dal 26 al 29 Ottobre 2017 alla sua nona edizione. Al Florence Creativity sarà presente un ricercato elenco di espositori leader del settore che andrà a caratterizzare l’evento. Le numerose proposte, che spesso anticipano vere e proprie tendenze, saranno affiancate da un ricco calendario di corsi e dimostrazioni.



Grazie alla collaborazione e alla condivisione dei protagonisti del settore, le numerose visitatrici potranno apprendere, approfondire e in molti casi anche riscoprire la manualità e la propria creatività all’insegna della fantasia.

Un evento dinamico in cui le conoscenze e le esperienze dei professionisti sono messe a disposizione di tutti, in un mondo in grado di catturare la curiosità dei sempre più appassionati del settore nel segno della creatività e del divertimento.



Una grande vetrina dove trovare ed acquistare i materiali più ricercati e innovativi: tessuti, filati, cucito creativo, home decor, bijoux, scrapbooking, patchwork, ricamo, e molto altro! ... se ami creare Florence Creativity è l’evento giusto per te!