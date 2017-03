Florence Bike Festival: tanti appuntamenti in città, comprese le corse all'alba e di notte

Pedalate collettive all'alba e di notte, gare, spettacoli, test delle ultime novità in ambito due ruote e un villaggio bambini con percorso sportivo al parco delle Cascine. Torna il Florence Bike Festival dal 21 al 23 aprile, alla quinta edizione, organizzata da Veloce Club Firenze, con il suo appuntamento principe: la Granfondo Firenze De Rosa, 130 km su e giù tra Fiesole e il Mugello, con partenza da piazza della Signoria domenica 23 aprile. Ma sono tanti gli appuntamenti in città, dedicati non solo agli amanti delle due ruote, ma a famiglie, curiosi, sportivi di ogni livello.

Venerdì 21 aprile apre il Villaggio Expoal Parco delle Cascine, dove sarà possibile curiosare tra le ultime novità in fatto di accessori, telai, abbigliamento, alimentazione, creme e prodotti cosmetici studiati ad hoc, e-bike e tanto ancora. Uno spazio, gestito da Decathlon, sarà interamente dedicato ai bambini, con un percorso sportivo pensato per i più piccoli. Il servizio food&beverage sarà invece curato dal ristorante Buoneria by Fosso Bandito del gruppo Tosca Service, recentemente inaugurato a due passi da quella che sarà l’area Expo del Florence Bike Festival.

Sabato 22 aprile

SunriseBike Ride

Velonotte, biciclettata d’arte che porterà i partecipanti alla scoperta della storia di Firenze.

Infine domenica 23 aprile l’appuntamento più atteso, con la Granfondo Firenze De Rosa, che vedrà i partecipanti cimentarsi sul percorso originario della gara.