"Florence Biennale", l'arte contemporanea alla Fortezza dal Basso

È in programma da venerdì 6 fino a domenica 15 ottobre 2017, nel Padiglione Spadolini della Fortezza da Basso di Firenze, l’11esimo appuntamento con Florence Biennale – Mostra internazionale di arte contemporanea di Firenze.

Nata nel 1997 da una felice intuizione di Pasquale e Piero Celona – che vollero puntare su una nuova esperienza di incontro tra pubblico e artisti-espositori -, “Florence Biennale” è via via cresciuta fino a diventare una delle manifestazioni di riferimento a livello mondiale per l’arte contemporanea, che in dieci edizioni ha condotto a Firenze oltre 5.500 artisti provenienti da tutto il mondo.



PRIME NOVITÀ

Nel 2017 la biennale durerà un giorno in più rispetto al passato, offrendo quindi ai visitatori due interi fine settimana per scoprire le diverse forme di espressione artistica contemporanea; inoltre, “Florence Biennale” si svolgerà nel grande Padiglione Spadolini, al piano terra della Fortezza da Basso, spazio più luminoso rispetto ad altri e più comodo da raggiungere per i visitatori. Tutti e cinque i continenti saranno rappresentati.



IL TEMA E I LINGUAGGI DELL’11esima EDIZIONE

Con il titolo temativo di “eARTh – Creatività e Sostenibilità”, l’11esima edizione di Florence Biennale – si propone di contribuire a delineare una visione del futuro in cui creatività e sostenibilità siano principi fondanti di un “ecosistema” d’arte e cultura ove prevalga il rispetto della natura e di tutte le forme di vita sulla Terra.

In questa prospettiva la differenza culturale e la biodiversità non sono intesi quali regni distinti e paralleli, ma sono invece parte di una sorta di processo evolutivo simbiotico da preservare e alimentare. In adesione al tema, saranno presenti in mostra opere d’arte digitale, video arte, fotografia, performance e installazione d’arte, nonché pittura, disegno e calligrafia, tecnica mista, scultura, arte ceramica, arte tessile e gioiello d’arte.



SELEZIONI APERTE

Con la direzione organizzativa di Jacopo Celona e la curatela artistica di Melanie Zefferino, l’XI edizione di Florence Biennale sta prendendo forma e le selezioni degli artisti partecipanti sono aperte. Gli artisti interessati a presentare la propria candidatura presso il Comitato di Selezione Internazionale della Florence Biennale, che esaminerà il portfolio e il curriculum di ciascun candidato, sono invitati a visitare la sezione dedicata del sito ufficiale della manifestazione oppure a scrivere un’email all’indirizzo info@florencebiennale.org.



PREMI ALLA CARRIERA

Dal 1997 a oggi sono 16 gli artisti di fama mondiale premiati alla carriera: tra questi figurano Anish Kapoor, Marina Abramović, Gilbert & George, Christo e Jeanne-Claude, David Hockney, Marta Minujín. In questa undicesima edizione è prevista la consegna, alla memoria, del premio internazionale “Lorenzo il Magnifico” alla Carriera a Sauro Cavallini, artista ligure ma toscano d’adozione scomparso nel luglio del 2016, con la seguente motivazione: “Per aver magistralmente infuso, attraverso l'arte della scultura, vita alla forma, conferendo levità e movimento al bronzo di figure originali quanto armoniose che sono espressione di uno straordinario estro creativo”.