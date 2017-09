«Floremus», primo festival di musica del Rinascimento fiorentino

L’Associazione L’Homme Armé, attiva da oltre trent’anni e che da più di vent’anni organizza rassegne dedicate alla musica antica, dal 2 al 10 settembre 2017 dà vita a «FloReMus. Rinascimento Musicale a Firenze», il primo Festival dedicato al Rinascimento musicale a Firenze. La manifestazione colma una lacuna sul territorio fiorentino, dato che Firenze, oltre a essere notoriamente la culla del Rinascimento pittorico ed architettonico, è stata un importantissimo laboratorio dei principali indirizzi musicali del Rinascimento e non solo. La prima edizione del Festival sarà dedicata alla musica in Italia tra Quattrocento e Cinquecento con una particolare attenzione proprio all’ambiente fiorentino e toscano tra l’epoca di Cosimo il Vecchio e quella del Granduca Cosimo I, incluse le alterne vicende repubblicane. Il tema di quest’anno è legato anche alla ricorrenza del V centenario della morte di Heinrich Isaac, il grande compositore chiamato da Lorenzo il Magnifico a far parte della sua più ristretta cerchia di artisti e intellettuali: è considerato un fiorentino di adozione, essendo legato alla città, oltre che da motivi professionali, anche da rapporti familiari che lo trattennero a Firenze fino alla morte nel 1517. È seppellito nella Basilica della SS. Annunziata. I concerti si terranno in luoghi della città significativi del Rinascimento fiorentino: il Museo di San Marco (Piazza San Marco) e il Museo degli Innocenti (Piazza SS. Annunziata); solo l’ultimo sarà all’Auditorium di Sant’Apollonia, che pure è ricavato nella chiesa di un ex-convento tre-quattrocentesco, il cui cenacolo conserva un magnifico affresco di Andrea del Castagno. Internazionale il livello degli esecutori: Guillermo Pérez e l’ensemble Tasto Solo, un gruppo di giovani e già affermatissimi musicisti specializzati nel repertorio tre-quattrocentesco; l’ensemble strumentale La Lauzeta, specializzato nel repertorio italiano e francese del Due-Trecento; l’arpista e virtuoso Andrew Lawrence-King, unanimemente considerato un’autentica star internazionale del repertorio antico e, naturalmente, l’ensemble L’Homme Armé, che nella sua lunga carriera ha dedicato una costante attenzione al repertorio fiorentino dal Trecento al primo Seicento. I concerti si alterneranno con una serie di conversazioni, affidate a studiosi tanto competenti quanto comunicativi che, con una taglio da alta divulgazione, faranno conoscere meglio quella parte di storia musicale, ignota ai più, che una radicata visione storico-estetica italiana ha tenuto in disparte rispetto al vasto panorama della storia dell’arte. Anche questi saranno collocati in un luogo significativi della Firenze rinascimentale, l’Istituto degli Innocenti Il Corso Internazionale di Musica Rinascimentale associato al festival, tenuto da L’Homme Armé alla Scuola di Musica di Fiesole, sfocerà il 10 settembre in 4 concerti finali, nei bellissimi spazi del Museo degli Innocenti, mentre il festival sarà concluso alle 21.15 in Sant’Apollonia da un concerto de L’Homme Armé dedicato a Heinrich Isaac, il grande “fiorentino adottivo” morto 500 anni fa. BIGLIETTI: nei luoghi dei concerti un’ora prima dello spettacolo per i concerti serali del 2, 3, 5, 6, 8 e 10 settembre (biglietto intero euro 15, ridotto euro 10); biglietto per corsisti euro 5. Abbonamento per 6 concerti intero euro 70, ridotto euro 50. I biglietti prenotati, data la capienza limitata degli spazi, vanno ritirati 30 minuti prima dell’inizio dei concerti. I concerti pomeridiani di domenica 10 sono a ingresso gratuito. Le conversazioni dei giorni 4, 7, 8 e 9 sono tutte a ingresso gratuito Informazioni e prenotazioni: tel. 055/695000/3396757446 informazioni@hommearme.it www.hommearme.it Questo il programma del Festival «FloReMus. Rinascimento Musicale a Firenze»:

SABATO 2 SETTEMBRE, ore 21.15, Museo di San Marco (piazza San Marco, Firenze), Biblioteca di Michelozzo: concerto: «SALVE, FLOS TUSCAE GENTIS». Dufay e la musica a Firenze al tempo del Brunelleschi, con L’HOMME ARMÉ + LA LAUZETA, dir. Fabio Lombardo. Musiche di Francesco Landini, Guillaume Dufay, Gherardello e anonimi. Programma incentrato sul variegato panorama musicale fiorentino fino all’arrivo, al seguito del papa Eugenio IV per il Concilio del 1436, di Guillaume Dufay, il più grande compositore europeo prima di Josquin. A Firenze, come in altre parti d’Italia, convivono diversi stili e prassi musicali che verranno influenzate dagli stili provenienti dal nordeuropa, pur mantendo, come in ambito pittorico, una particolare luminosità.

DOMENICA 3 SETTEMBRE, ORE 21.15, Museo di San Marco (piazza San Marco, Firenze), Biblioteca di Michelozzo: ANDREW LAWRENCE-KING (arpa) in «ADIEU, MES AMOURS». Musiche di Heinrich Isaac, Josquin des Pres, Johannes Ockeghem. Affidandosi al suo leggendario virtuosismo espressivo, Andrew Lawrence-King ci guida in un percorso di grandissima eleganza all’interno del primo repertorio strumentale europeo, nei suoi continui intrecci con l’espressione vocale. LUNEDÌ 4 SETTEMBRE, ORE 18.30, Museo degli Innocenti (Piazza SS. Annunziata, Firenze), Sala Poccetti: conversazione «ISAAC, LA MUSICA E I POTENTI», a cura di GABRIELE GIACOMELLI. INGRESSO LIBERO. Un piccolo omaggio in occasione del V centenario dalla morte di Heinrich Isaac, Arrigo il tedesco, ma fiorentino di adozione. I suoi rapporti con Lorenzo il Magnifico, con Massimiliano d’Asburgo e con i personaggi determinanti per la vita di un musicista di successo dell’epoca. MARTEDÌ 5 SETTEMBRE, ORE 21.15, Museo di San Marco (piazza San Marco, Firenze), Biblioteca di Michelozzo: «LOS ORGANOS DIZEN CHANÇONES» Recital di organetto di GUILLERMO PÉREZ. Un programma dedicato al più importante compositore fiorentino della fine del Trecento, Francesco Landini, la cui fama è testimoniata dai numerosi manoscritti che tramandano la sua musica anche nei decenni successivi. Un giovane ma già famoso interprete, Guillermo Pérez, profondo conoscitore del repertorio strumentale dedicato all’organetto. MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE, ORE 21.15, Museo di San Marco (piazza San Marco, Firenze), Biblioteca di Michelozzo: concerto «KEYES & MUSIKS». Prime opere strumentali nell’Inghilterra di Enrico VIII, con GUILLERMO PÈREZ e TASTO SOLO. Un viaggio nelle prime musiche strumentali della lontana Inghilterra, musiche che riflettono di una particolare influenza della musica borgognona del secolo precedente ma che, in uno specialissimo mix di antico e moderno, diventerà segno inconfondibile dello stile inglese.

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE, ORE 18.30, Museo degli Innocenti (Piazza SS. Annunziata, Firenze), Sala Poccetti conversazione «DEGLI STRUMENTI A FIATO IL PIÙ ECCELLENTE È IL CORNETTO», a cura di PAOLO FANCIULLACCI. Storie, immagini, suoni e aneddoti sul principe degli strumenti rinascimentali ad opera di uno dei suoi massimi conoscitori, uno dei pochi costruttori al mondo.



VENERDÌ 8 SETTEMBRE, ORE 18.30, Museo degli Innocenti (Piazza SS. Annunziata, Firenze), Sala Poccetti: conversazione «L’EDUCAZIONE MUSICALE NEL RINASCIMENTO», a cura di STEFANO LORENZETTI. Come si apprendeva la musica tra Quattro e Cinquecento? Quali erano le scuole e gli studi privati destinati alle ricche e nobili famiglie? Qual era il ruolo della musica nella società rinascimentale? Una conversazione con uno dei massimi esperti dell’argomento. VENERDÌ 8 SETTEMBRE, ORE 21.15, Museo degli Innocenti (Piazza SS. Annunziata, Firenze), Salone delle Compagnie: concerto «BENEDICTUS QUI VENIT». L’arte del bicinium tra Quattro e Cinquecento, con L’HOMME ARMÉ (Alessandro Carmignani Paolo Fanciullacci Marcello Vargetto). Il bicinium, una composizione a due voci, prima di diventare un genere di composizione ad uso didattico, conobbe una felice stagione in cui riuscì a coniugare un duplice virtuosismo, compositivo e vocale, raggiungendo vette di perfezione soprattutto nelle mani dei compositori franco-fiamminghi. SABATO 9 SETTEMBRE, ORE 18.30, Museo degli Innocenti (Piazza SS.Annunziata, Firenze), Sala Poccetti: conversazione «L’ICONOGRAFIA MUSICALE COME FORMA DI RENDERING», a cura di FRANCESCO GIBELLINI. Il rapporto tra l’iconografia artistica e le complesse indagini per la ricostruzione degli strumenti musicali dell’epoca. Esempi, immagini e racconti nelle parole di un giovanissimo esperto degli strumenti del tardo Medioevo.



DOMENICA 10 SETTEMBRE, ORE 15.30-19.30, Museo degli Innocenti (Piazza SS. Annunziata, Firenze): CONCERTI FINALI DEL CORSO INTERNAZIONALE DI POLIFONIA RINASCIMENTALE (Atelier Cappella, dir. Fabio Lombardo, Atelier Consort, dir. Gian Luca Lastraioli, L’HOMME ARMÉ). Una serie di concerti inseriti in uno dei luoghi fiorentini più rappresentativi del Rinascimento, una panoramica sulla musica, l’arte e la storia a cavallo tra Quattro e Cinquecento raccontato attraverso i bambini che parteciperanno all’Atelier a loro dedicato. Musiche religiose tra la Firenze laurenziana e quella granducale. Chansons, madrigali e canzoni: il repertorio cantato nelle stanze dei palazzi del Rinascimento e quello delle feste come forma di rappresentazione del potere.

DOMENICA 10 SETTEMBRE, ORE 21.15, Auditorium di Sant’Apollonia, via San Gallo, 25: «NUNC MUTA OMNIA». Heinrich Isaac nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, con L’HOMME ARMÉ (Superius: Cristina Calzolari, Mya Fracassini Giulia Peri, Altus: Giovanni Biswas, Luciano Bonci, Tenor: Paolo Fanciullacci, Riccardo Pisani, Bassus: Gabriele Lombardi, Matteo Bellotto, dir. Fabio Lombardo). Un omaggio al compositore più importante dell’epoca di Lorenzo il Magnifico e della scena europea a cavallo di secolo. Una figura di musicista che, grazie anche alle sue frequentazioni con gli altri intellettuali della cerchia medicea, ha creato alcune delle migliori espressioni del nuovo stile fiorentino. A cinquecento anni dalla morte un tributo musicale ad un compositore che ha scelto Firenze come città d’adozione. (concerto)