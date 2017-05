"Flauto e clarinetto dialogano nei salotti europei" nella Chiesa dei Fratelli

Venerdì 19 maggio ore 21.00 quinto appuntamento della stagione 2017. "Flauto e clarinetto dialogano nei salotti europei". Paola Saponara al flauto, Massimiliano Ghiribelli al clarinetto e Daniela Novaretto al pianoforte. Con l'esecuzione di brani di Cavallini, Clinton, Obiols e Doppler i tre musicisti ci riportano nei salotti dell'Ottocento, facendo dialogare tra loro gli strumenti con un linguaggio prettamente romantico, tendente al virtuosismo. Il concerto si svolge presso la Chiesa dei Fratelli in via della Vigna Vecchia 17, Firenze. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito: https://cameramusicalefiorentina.wordpress.com/…/flauto-e-…/