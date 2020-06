Flash mob: canti per l'uguaglianza

In piazza Signoria a Firenze, sabato 27 giugno, le voci di Choreos Coro LGBT di Firenze si uniranno in un flash mob statico e distanziato chiamato Canti per l'Uguaglianza.

La piazza simbolo della nostra Città e Regione, verrà colmata da note e colori che si fonderanno insieme per dire no ad ogni tipo discriminazione e violenza, in sostegno dei diritti ancora purtroppo negati e alla attuale proposta di legge contro l'omotransfobia a firma Zan, prossimamente in discussione in Parlamento.



In un momento storico come questo appare significativo affermare una volta in più che le diversità - di genere, di orientamento sessuale o del semplice colore della pelle - possono e devono convivere in armonia.



Il coro composto da circa 50 elementi eseguirà brani dal suo repertorio che comprendono canzoni simbolo dei diritti civili come We Shall Overcome, Peixinhos do Mar, e brani ormai classici come Born this Way e l'immancabile Somewhere Over the Rainbow. In occasione del Global Pride 2020 e della Toscana Pride Week che quest'anno si svolgono online, sarà possibile seguire l'evento in diretta Facebook e Instagram sui nostri profili social ( FB @choreosfirenze IG @choreos.florence) dalle 18:30 in poi.



CHOREOS è una formazione corale nata a Gennaio 2018 all’interno di Ireos. Il coro è composto da circa 50 componenti, donne e uomini di tutti gli orientamenti sessuali e identità di genere, senza distinzioni. Una realtà inclusiva e aggregativa che si prefigge anche, oltre alle finalità classiche di un coro, una missione politica sulle tematiche Lgbtq*. Nell'ultimo anno ha partecipato a rassegne corali nazionali come Cromatica Festival (Perugia 2019) ed ha organizzato in città più concerti anche sottoforma di minirassegne o spettacoli, come Sulla Mia Pelle (Q4 -Firenze in occasione della Giornata contro la violenza di Genere).