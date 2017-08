Yoga al tramonto alla spiaggetta sull'Arno

Da Easy Living l’estate prosegue nel segno dello sport all’aria aperta, tutti i mercoledì, l’appuntamento è alle ore 19 per una sessione di yoga sulla spiaggia sotto Lungarno Serristori, grazie alla collaborazione con l’Associazione IT’S Yoga. La partecipazione è libera, è sufficiente portare un materassino o un telo mare per prendere parte alla lezione.

Resterà aperto fino alla fine di settembre, inoltre, il percorso vita installato sulla riva del fiume, con attrezzature sportive realizzate in legno, al 100% green, dove fare stretching e altri esercizi per tenersi in forma.