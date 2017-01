Firenze Libro Aperto: in arrivo il primo festival dedicato all'editoria

Dal 17 al 19 febbraio alla Fortezza da Basso si terrà "Firenze Libro Aperto", il primo Festival del libro del capoluogo toscano. Patrocinato da Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, si tratta della prima edizione di un progetto unico in Italia che porrà al centro del panorama culturale nazionale la complessa filiera dell’editoria ed i suoi protagonisti.

Incontri con scrittori famosi ed emergenti, sociologi, responsabili di case editrici, self-publisher, autori di book-trailer, videomakers, illustratori, fumettisti, giornalisti, librai, tipografi e distributori; presentazione di novità editoriali e laboratori letterari per grandi e piccini; premi letterari per editi e inediti di narrativa, racconti e poesia. Inoltre eventi serali dopo le 20, a chiusura della kermesse, con un happy hour letterario che comprenderà letture, concerti, spettacoli.

Moltissimi gli autori che saranno presenti, tra cui il famoso scrittore americano pulp Joe R. Lansdale, gli scrittori italiani Marco Vichi, Gianni Biondillo, Alessia Gazzola, Enzo Fileno Carabba, Filippo La Porta, Federica Bosco, Alice Basso, Divier Nelli, Anna Maria Falchi, Leonardo Gori, Valerio Aiolli, Pietro Grossi, Simona Sparaco, Federico Palmaroli, Mariano Sabatini, Nevio Galeati, Paolo Ciampi, Laura Bosio, Lorenzo Chiodi, Emiliano Gucci, Christine Von Borries, Sandra Von Borries, Patrizia Rinaldi, Valeria Luzi, Daniela Volontè, Anna Premoli, Luca Scarlini, Chiara Parenti.

Tra gli ospiti anche i fumettisti Sergio Staino, Matteo Bussola, Daniele Caluri e Emiliano Pagani, il conduttore radiofonico Marco Baldini, il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Bonan, i filosofi Alfonso Maurizio Iacono e Luigi Lombardi Vallauri, l'ex calciatore della fiorentina Alberto Di Chiara, il filologo Domenico De Martino, l'attore Lorenzo Degl'Innocenti, l'autore e illustratore di libri per bambini Gek Tessaro, l'illustratore Francesco Chiacchio, il disegnatore e fumettista Otto Gabos, il cantante Alessandro Canino, la giornalista e speaker radiofonica Carlotta Agostini, l'agente letterario Maria Cristina Guerra.

Numerose le sezioni del Festival con uno speciale spazio dedicato alle presentazioni di libri per l'infanzia, laboratori e intrattenimento per bambini per tutta la durata dell'evento, o la sezione "Narrativa per Ragazzi", con un'area dedicata al lavoro di illustratori per l'editoria e fumettisti che mostreranno dal vivo i segreti del loro lavoro, e saranno collegati a un maxischermo in modo da condividere con il pubblico i loro disegni; oppure gli approfondimenti sulle varie forme della letteratura sociale, con i gruppi di lettura più importanti d'Italia, o sul viaggio e la viandanza, per valorizzare i molteplici interessi turistici del territorio; e ancora incontri dedicati ai corsi di scrittura con Diver Nelli che ne delineerà i nuovi sviluppi, o al fenomeno sempre più attuale del self publishing.