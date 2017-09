In occasione del Firenze jazz fringe festival ogni sera dal 14 al 17 settembre sull'Arno, all'altezza di Ponte Vecchio, si terranno dei concerti di 15 minuti su una zattera. Grandi musicisti accompagneranno tutti coloro che dal centro si sposteranno in Oltrarno per partecipare alla prima edizione fiorentina del festival.