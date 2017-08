Firenze jazz fringe festival: una grande festa in vie e piazze dell'Oltrarno

Firenze Jazz Fringe Festival in programma dal 13 al 17 settembre 2017. Si tratta di un progetto atto a promuovere la musica jazz di giovani artisti. Tutti gli eventi saranno gratuiti e ad ingresso libero. Gli eventi principali seguono le seguenti direttive: eventi spettacolari all’aperto; animazione delle vie e delle piazze dell’Oltrarno.

Happening e performance di danza e musica. Clubbing in vari locali dell’Oltrarno con artisti residenti e le esibizioni dei migliori gruppi italiani. Sono previste iniziative per consolidare il festival come manifestazione produttiva e sperimentale: come ad esempio produzioni originali con gli artisti del territorio, produzioni originali di danza, commissioni tematiche in occasione del centenario della pubblicazione del primo disco Jazz, gemellaggio con il Jazz&Blues Festival di Edimburgo (UK). Collaborazioni con le principali associazioni e scuole di musica del territorio e collaborazioni con il museo della Specola e le chiese dell’Oltrarno.

Luoghi ed eventi:

Concerti sull’Arno, davanti a Ponte Vecchio - assoli di venti minuti degli artisti residenti.

Torre san Niccolò, concerto di apertura e performance di danza verticale.

Piazza Santo Spirito, creazione del palco principale con concerti pomeridiani e serali.

Piazza del Carmine (Sala Vanni), concerti e in collaborazione con il Musicus Concentus.

Museo della Specola, produzioni originali di danza e musica

Spiaggia di san Niccolò, concerti serali con performance sulle 3 Night Towers

Da Piazza della Signoria alle vie dell’Oltrarno: marching band, happening di musica africana e assoli.

Chiesa di San Felice: concerto di musica sacra e jazz

Bistrot Santa Rosa, concerti in fasce preserale

Club Nof, concerti in fascia serale

Porto di Mare, concerti e jam session in tarda serata/notte.