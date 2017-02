"Fire!" al Teatro Santo Stefano

Lo spettacolo "Fire!", con Massimiliano Vintaloro e Sara Guasti, con la regia di Massimiliano Vintaloro, è un lavoro teatrale basato sull'incendio avvenuto il 25 marzo del 1911 a New York nella fabbrica Triangle Waist Company, ed è il frutto di anni di ricerche, contatti e collaborazioni instaurate sia in Italia che Oltreoceano, il quale ha portato alla conoscenza dei discendenti delle vittime e dei sopravvissuti di quel tragico evento che fece 146 vittime, tra cui 129 donne provenienti dall'Italia, dalla Russia e da altri paesi dell'Europa dell'est e che è stato definito come una delle più grandi tragedie industriali d'America. Info e prenotazioni: 055 89 03 89 / 055 89 07 14