Fiori in Fiera a Borgo San Lorenzo

Torna l’appuntamento con “Fiorinfiera”, la mostra mercato di piante, fiori, attrezzi per il giardino e vita all’aria aperta in programma a Borgo San Lorenzo il 22 e 23 aprile.

Nella settimana subito dopo Pasqua, il centro storico e soprattutto i giardini di Piazza Dante, saranno invasi da piante e fiori di ogni genere.

La manifestazione, giunta alla quarta edizione, sarà formata da oltre 100 espositori, di cui circa 70 del settore. Borgo San Lorenzo si trasformerà così in un vero e proprio grande giardino all’aperto, divenendo attrazione irripetibile nel Mugello per gli amanti del florovivaismo, dell’orticoltura e del giardinaggio.

Il centro storico sarà sede di una bellissima esposizione di piante e composizioni, che lo trasformeranno in un giardino fiorito, alternandosi con gli ottimi prodotti delle aziende agricole del territorio.

Centro della fiera sarà però il giardino di fronte al municipio, le cui aiuole accoglieranno piante e fiori di ogni genere, dalle tipicità stagionali alle piante da ornamento, dai sempreverdi fino agli agrumi, passando per rose, piante acquatiche, carnivore, finendo ad attrezzature e mezzi per giardino e per l’orto.

La manifestazione è organizzata in collaborazione tra la Periscopio Comunicazione, la Pro Loco di Borgo San Lorenzo, il Centro Commerciale Naturale “Nel Borgo”, Confesercenti Firenze e vanta il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell’Unione dei Comuni del Mugello e dell’associazione “Fiori e piante d’Italia”.

Saranno presenti i responsabili dell’Orto Botanico e del Museo di Storia naturale di Firenze, che oltre ad essere a disposizione dei visitatori per consigliarli sul modo di curare magari le pinte appena acquistate, proporranno attività varie, anche in collaborazione con il settore Agrario dell’Istituto Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo, e con la disponibilità del volume “I fiori del Mugello”, prima guida tematica del genere.

Ci sarà quindi spazio anche per lezioni di cucina vegetale (che avranno nei vari tipi di pesto il loro fulcro) a cura di Paola Cassigoli della Pro Loco che nei due giorni offrirà un punto di ristoro a tema. Pro Loco borghigiana che si dedicherà anche ai più piccoli ogni giorno dalle 15 alle 18, con “Re bocca di leone”, laboratorio di giochi con le parole e illustrazioni a cura di Serena Pinzani e Marta Manetti, divertente esplorazione nel mondo dei fiori dall’omonimo libro di Cesare Marrani. L’atrio del Comune ospiterà una mostra sulla creazione di un orto didattico da parte dei ragazzi della Scuola Media borghigiana.

E mentre nella domenica risuoneranno tra i fiori i canti dei Maggiaioli della Pive di Borgo San Lorenzo, l’associazione Il Giorno di Poi sabato propone un laboratorio per bambini sulla costruzione di un erbario e per gli adulti la costruzione dimostrativa di una fioriera realizzata con il legname mugellano. Il giorno seguente, per chi sceglierà il Mugello per una gita “a base di natura” è previsto a cura della stessa associazione un corso di riconoscimento delle erbe spontanee che si svolgerà presso Podere Giuvigiana a Razzuolo, sempre nel Comune di Borgo San Lorenzo.