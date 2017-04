Fiori d'acciaio al Teatro Lumière

Ecco il prossimo appuntamento al Teatro Lumière: "Fiori d'Acciaio", Compagnia Seconda Volta, Venerdì 7 e sabato 8 aprile ore 20:45 e domenica 9 aprile ore 16:45. Fiori d'acciaio (Steel Magnolias) è tratto dell'omonima opera teatrale di Robert Harling, che ha curato anche la sceneggiatura del film del 1989 diretto da Herbert Ross, con Julia Roberts, Sally Field, Shirley MacLaine, Olympia Dukakis, Dolly Parton e Daryl Hannah. Il titolo originale Steel Magnolias fa riferimento ad un affettuoso modo di chiamare le forti donne del sud. La magnolia è un albero molto diffuso in Louisiana, Stato dove si trova il piccolo paese di Chinquapin Parish nel quale vivono sei donne dall'età e dai caratteri completamente diversi che si ritrovano nel salone di bellezza di Truvy, tra pettegolezzi e i vari alti e bassi della vita. Tra lacrime e risate instaurano una formidabile unione femminile, come dei delicati fiori fatti d'acciaio che non si spezzano di fronte alle dure avversità della vita. Dopo il successo tutto al maschile de "La parola ai giurati", la Compagnia teatrale SecondaVolta punta su un cast tutto in rosa, portando in scena uno dei testi più amati ed imitati degli ultimi 30 anni.