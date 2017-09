Finissage mostra “Ritratti a tempo pop rock”

Martedì 12 settembre alle ore 17:30 a Libri Liberi in via San Gallo 25R si terrà il finissage della mostra monografica “Ritratti a tempo pop rock” di Marco Biffoli.

Nel corso dell’evento Carlo Pellegrini presenterà “Due”, progetto fotografico con il quale il fotografo si affaccia sull’importante tema della disabilità mentale con spontaneità, una spiccata sensibilità e un forte senso di autocritica.



I protagonisti sono i quadri, i disegni e i ritratti che vengono elaborati dai degenti de La Tinaia di Firenze, uno spazio di libera attività creativa in palese rottura con la logica repressiva della vecchia istituzione maniacale. Per più di un anno Pellegrini si è recato presso i locali de La Tinaia all’interno di una casa colonica posta a ridosso dell’ex ospedale psichiatrico Chiarugi di Firenze. E’ qui che il fotografo ha deciso di intervenire modificando e sovrapponendo digitalmente, in fase di scatto, la sua visione unitamente a quella delle opere e degli autori stessi; si creano così un serie di immagini che sconfinano ben oltre le classiche riproduzioni e che poco avrebbero da aggiungere come contributo all’arte vera e propria. Al termine dell’iniziativa sarà offerto un piccolo buffet.